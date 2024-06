FORRÓ CAJU 2024: GRANDES SHOWS MOVIMENTAM A PRAÇA HILTON LOPES A PARTIR DESTE DOMINGO, EM ARACAJU

Chegou o tão esperado dia. Neste domingo (23), tem início a mais tradicional festa junina de Sergipe: o Forró Caju 2024, que acontece até o dia 29 de junho, na praça Hilton Lopes, região dos mercados centrais da capital, endereço histórico da programação musical deste evento promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).

Há três décadas, esta charmosa festa encanta o público com forró de excelência e decoração impecável, elementos intrínsecos que exaltam a rica cultura nordestina e afagam as expectativas de um público que sai de casa todas as noites para se divertir num ambiente cercado por alegria, comodidade e segurança.

Nesse sentido, o Forró Caju 2024 promete ser uma das maiores edições dos últimos tempos, reunindo mais de 100 artistas de renome local e nacional, consolidando a capital sergipana como um destino imperdível para os amantes do forró. O festejo, como já é sabido, entrou para o calendário festivo do país e fomenta, além da economia, o turismo local.

A diversidade da programação musical é um dos diferenciais do Forró Caju. Há espaço para todos os ritmos. Na noite deste domingo, 23, sobem ao palco Gerson Filho, a partir das 17h, o Trio Itapoã, às 18h30, Robertinho dos 8 Baixos promete puxar o fole e agitar com um forró pé de serra, às 20h haverá apresentação de quadrilha junina. Às 20h30, será a vez de Sena Forró da Roça animar o público dançante, às 22h, Dudu Moral se apresenta, às 23h30, o Forró Maturo dá sequência à animação, e a partir de 1h, Forró P 10.

No palco Luiz Gonzaga, às 20h, se apresenta o cantor sergipano Unha Pintada, às 21h30, o também sergipano grupo Xote Baião, às 23h, o renomado cantor Mano Walter, às 00h30, Zuerões do Forró, e às 2h, a estrela da dupla sertaneja Maiara e Maraísa.

Embora o Forró Caju nos mercados centrais inicie oficialmente neste domingo, a Prefeitura de Aracaju havia descentralizado a festa, expandindo as comemorações por toda a cidade, promovendo o Forró nos Bairros e o Circular Junino, que animaram diferentes localidades da capital.

Ampla logística

Para uma festa do tamanho do Forró Caju, a Prefeitura organiza, assim como nos anos anteriores, uma ampla logística operacional, com ações de segurança e trânsito, além de esquema para serviços de saúde, limpeza e assistência social, envolvendo uma força-tarefa de secretarias e órgãos, como a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal da Assistência Social, Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), que engloba a Guarda Municipal e Defesa Civil, além da Secretaria Municipal de Comunicação Social (Secom).

Confira a programação completa do Forró Caju 2024

PALCO LUIZ GONZAGA

Domingo – 23 de junho

20h – Unha Pintada

21h30 – Xote Baião

23h – Mano Walter

00h30 – Zuerões do Forró

02h – Maiara e Maraísa

Segunda-feira – 24 de junho

20h – Ramon e Randinho

21h30 – Pedro Lua

23h – Ana Castela

00h30 – Michel Teló

02h – Jeanny Lins e Dedé Brasil

Terça-feira – 25 de junho

20h – Orquestra Sanfônica

21h30 – Mestrinho

23h – Simone Mendes

00h30 – Calcinha Preta

02h – Fogo na Saia

Quarta-feira – 26 de junho

20h – Danielzinho Jr.

21h30 – Cavaleiros do Forró

23h – Joelma

00h30 – Solange Almeida

02h – Tarcísio do Acordeon

Quinta-feira – 27 de junho

20h – Thais Nogueira

21h30 – Iguinho e Lulinha

23h – Dorgival Dantas

00h30 – Elba Ramalho

02h – Michele Andrade

Sexta-feira – 28 de junho

20h – Erivaldo de Carira

21h30 – Flor de Maracujá

23h – Alceu Valença

00h30 – Luan Estilizado

02h – Zé Tramela

Sábado – 29 de junho

20h – Luanzinho Moraes

21h30 – Henry Freitas

23h – Zé Vaqueiro

00h30 – Cintura Fina

02h – Saia Rodada

PALCO GERSON FILHO

Domingo – 23 de junho

17h – Trio Itapoã

18h30 – Robertinho dos 8 baixos

20h – Quadrilha Junina

20h30- Sena Forró da Roça

22h – Dudu Moral

23h30 – Forró Maturo

01h – Forró P10

Segunda-feira – 24 de junho

17h – Trio Averara

18h30 – Lucas Campelo

20h – Quadrilha Junina

20h30- Fábio de Estância

22h – Chiko Queiroga & Antônio Rogério

23h30 – Forró Candeeiro de Prata

01h – Dani Martins

Terça-feira – 25 de junho

17h – Jailson do Acordeon

18h30 – Os Pé de Cana

20h – Quadrilha Junina

20h30- Luiz Paulo

22h – Scurinho Zabumbada

23h30 – Marcelo Lacerda

01h – Banda Forró 10

Quarta-feira – 26 de junho

17h – Robson do Rojão

18h30 – Glaubert e o Forró Siri na Lata

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Antônio Carlos du Aracaju

22h – Lourinho do Acordeon

23h30 – Sergival

01h – Paroara do Acordeon

Quinta-feira – 27 de junho

17h – Correia dos 8 Baixos

18h30 – Joba Alves

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Virgínia Fontes

22h – Mimi do Acordeon

23h30 – Forró Paraxaxa

01h – Valter Nogueira

Sexta-feira – 28 de junho

17h – Trio Dialeto Nordestino

18h30 – Caçula do Forró

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Juba São Jubão

22h – Forró Os Três Moleques

23h30 – Capim Canela

01h – As Patricinhas do Forró

Sábado – 29 de junho

17h – Tatua, o Mensageiro do Forró

18h30 – Missinho do Acordeon

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Tatah Santana

22h – João da Passarada e Banda

23h30 – Gustavo Rojão

01h – Cebolinha e Banda Forró Bis

AAN – Foto: Marcelle Cristinne