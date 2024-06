FORRÓ CAJU 2024: HENRY FREITAS, ZÉ VAQUEIRO E MAIS 10 ATRAÇÕES ANIMARÃO A ÚLTIMA NOITE DA FESTA

O último dia de Forró Caju 2024 chegou e a maior festa junina de Sergipe já está deixando saudades. Para fechar o mês de junho com chave de ouro, neste sábado, 29, a programação da festa promete balançar as estruturas da Praça de Eventos Hilton Lopes, no Centro de Aracaju, levando o público à euforia, com a presença de grandes nomes do arrocha, forró pé de serra, forró eletrônico e piseiro. Como nos dias anteriores, o evento terá início às 17h no palco Gerson Filho, e às 20h, no palco Luiz Gonzaga.

Ao longo desses sete dias, ao todo, 84 atrações subiram aos palcos do Forró Caju 2024, sendo 35 atrações no palco Luiz Gonzaga, e 49 no palco Gerson Filho. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), será finalizado com grandes shows de Luanzinho Moraes, Henry Freitas, Zé Vaqueiro, Cintura Fina e Saia Rodada.

Para abrir as apresentações do último dia de Forró Caju, o cantor Luanzinho Moraes, um dos maiores cantores de arrocha do Brasil, sobe ao palco Luiz Gonzaga às 20h. Em seguida, Henry Freitas traz uma mistura do forró com gêneros variados, incluindo pagode, funk e trap.

O cantor e compositor, Zé Vaqueiro, um dos mais esperados da noite, é a terceira atração do palco principal. Zé Vaqueiro se apresenta às 23h, trazendo muito forró e piseiro. Logo após, a banda sergipana Cintura Fina, traz o melhor do forró romântico. E por fim, para fechar com chave de ouro mais uma edição do Forró Caju, a Raí Soares sobe ao palco com a banda de forró Saia Rodada, às 2h da manhã.

Gerson Filho

No Palco Gerson Filho, Tatua o Mensageiro do Forró sobe ao palco às 17h; Missinho do Acordeon vem em seguida, às 18h30; a apresentação da quadrilha junina entra em cena às 20h; em seguida, às 20h30, é a cantora Tatah Santana quem comanda o palco; às 22h, o cantor João da Passarada e Banda se apresenta; Gustavo Rojão sobe ao palco às 23h30; e finalizando as apresentações no palco Gerson Filho, 1h, é a vez de Cebolinha e Banda Forró Bis.

Confira a programação completa da noite:

Palco Gerson Filho

17h – Tatua, o Mensageiro do Forró

18h30 – Missinho do Acordeon

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Tatah Santana

22h – João da Passarada e Banda

23h30 – Gustavo Rojão

01h – Cebolinha e Banda Forró Bis

Palco Luiz Gonzaga

20h – Luanzinho Moraes

21h30 – Henry Freitas

23h – Zé Vaqueiro

00h30 – Cintura Fina

2h – Saia Rodada

AAN – Foto: Marcelle Cristinne