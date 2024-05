Forró Caju 2024: órgãos alinham esquema de segurança

Na manhã desta quinta-feira, 9, a Prefeitura de Aracaju reuniu, na sede da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), os órgãos de segurança que atuarão no Forró Caju 2024. O objetivo foi traçar estratégias para garantir a tranquilidade do evento durante a programação a ser realizada na praça de eventos Hilton Lopes, entre os dias 23 e 29 de junho.

Participaram da reunião representantes da Semdec, com a Guarda Municipal de Aracaju (GMA), da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado da Justiça e de Direito do Consumidor (Sejuc) e Corpo de Bombeiros Militar.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, destaca que a reunião visa otimizar e potencializar as estratégias de segurança para a área interna e externa do evento, com ações coordenadas entre os órgãos envolvidos.

“Fizemos a primeira reunião de alinhamento com os órgãos da segurança pública do governo do estado e da Prefeitura de Aracaju, para alinhar toda a parte de segurança do Forró Caju 2024. Demandamos todas as nossas necessidades, com indicação estratégica dos dias em que precisaremos de um incremento da segurança pública, principalmente na parte externa. Também trabalharemos com tecnologia na área interna e toda a parte de trânsito também foi debatida. Tudo isso para que a gente entregue mais um Forró Caju com toda a segurança possível”, destaca o secretário.

Para o major da Polícia Militar de Sergipe, Thiago Lemos, o trabalho realizado de maneira integrada possibilita grande efetividade das equipes de segurança durante o evento. “Para nós da Polícia Militar é motivo de grande satisfação estar junto com a Prefeitura de Aracaju e toda a equipe de organização do Forró Caju. Todos os órgãos quando conversam e alinham ações conseguem ajudar melhor, tanto no planejamento como para promover mais cidadania para o público que irá participar desse grande evento”, salienta.

O bombeiro militar de Sergipe, tenente-coronel Gideão Oliveira, ressalta que essa é uma oportunidade de “analisar de forma estratégica, para que se possa verificar de onde virão os recursos e traçar as estratégias para o planejamento operacional”.

Segundo o diretor da Central de Monitoramento Eletrônico de Presos da Sejuc , José Pedro da Conceição Júnior, é muito importante o trabalho integrado para o controle das pessoas que estão sendo monitoradas. “Nossa contribuição consiste em criar uma bolha virtual e controlar todas as pessoas que estão monitoradas que acessarem o local do evento e avaliar se eles estão comentando alguma violação às medidas decretadas”, pontuou.

Foto: Ascom/Semdec