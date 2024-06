Forró Caju 2024: pessoas tomam conta da praça na última noite de festejo

A praça de eventos Hilton Lopes, localizada no coração do Centro de Aracaju, foi palco de uma celebração intensa da música nordestina. Na noite deste sábado, 29, após sete dias de shows, o público se despediu do Forró Caju 2024, maior evento junino de Sergipe que já deixa um gostinho de “quero mais” nos corações dos forrozeiros mais apaixonados. Promovido pela Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), o evento encerrou a edição com chave de ouro, levando todos à euforia com uma mistura de ritmos que celebram a tradição nordestina.

Desde o dia 23 de junho, o Forró Caju mostrou que não é apenas uma festa, mas um encontro de gerações, estilos e emoções. Na última noite, um público de 60 mil pessoas, formado por sergipanos e turistas, aproveitou, mais uma vez, o melhor da música nordestina, em uma programação que contou com artistas renomados, como Luanzinho Moraes, Henry Freitas, Cintura Fina, Zé Vaqueiro e Saia Rodada.

A festa teve início com o cantor Luanzinho Moraes, um dos maiores expoentes do arrocha no Brasil, que aqueceu a multidão com seus sucessos românticos e dançantes. Pela segunda vez no Forró Caju, Luanzinho presenteou o público com músicas como “TBT”e “Aquele Ex”, levando a galera a cantar junto a plenos pulmões. “Estou muito feliz e grato pela oportunidade, é uma experiência incrível tocar no Forró Caju, neste que é um mês de muitos shows. Muita gente chegou cedo hoje, e vai ser uma noite incrível. Esse é um evento importantíssimo, principalmente para a gente que é daqui da terra, estar abrindo essa última noite do Forró Caju é uma responsabilidade muito grande”, disse.

Em seguida, o pernambucano Henry Freitas subiu ao palco trazendo uma fusão única de forró com pagode, funk e trap, mostrando sua versatilidade e conquistando ainda mais o público diversificado presente no evento. Cantando pela terceira vez na capital sergipana e pela primeira vez no Forró Caju, ele estava com boas expectativas antes do show começar.

“É uma emoção muito grande estar aqui hoje. Acho que, desde o dia em que foi anunciado que faríamos o show de encerramento com esse time de peso que está aqui hoje, a galera está esperando muito por essa noite. Ontem a gente fez três shows aqui em Sergipe, mas eu guardei a energia melhor para o Forró Caju”, declarou ele, que em seu repertório cantou sucessos como “Tem Café”, sempre pedida pelos fãs.

A banda sergipana Cintura Fina também marcou presença, trazendo o melhor do forró romântico que é tão apreciado pelo público. Com melodias suaves e letras que falam de amor, o grupo conquistou os corações dos fãs, que dançaram coladinhos. O cantor Neto Marques mostrou bastante alegria em participar de mais uma edição.

“Mais uma vez no Forró Caju, a alegria é sempre a mesma, porque a Cintura Fina está sempre marcando presença nesse evento lindo. O Forró Caju tem história, todos os aracajuanos esperam muito por essa festa, e a alegria da gente é muito grande em fazer parte desse evento, também porque nós somos da casa, então Aracaju abraça sempre a banda Cintura Fina”, disse.

Já a cantora Pricy destacou o que o público iria receber nesta noite. “Preparamos um repertório especial para essa noite de hoje, e eu posso afirmar que ninguém vai ficar parado com o show da Cintura Fina”, afirmou. A vocalista Márcia Gloover relatou que, para ela, é sempre uma emoção estar no palco do Forró Caju. “A gente agradece mais uma vez por estar aqui fazendo parte dessa linda festa”, reforçou.

O ponto alto da noite foi a aguardada performance do cantor e compositor Zé Vaqueiro, cujas músicas são verdadeiros hinos do forró contemporâneo. Com sua voz marcante e letras que retratam o cotidiano e as paixões do sertanejo, Zé Vaqueiro arrancou aplausos e suspiros dos espectadores, que cantaram em coro cada uma de suas canções. O artista declarou que, mesmo com o grande sucesso, ainda fica nervoso quando sobe ao palco, e ansioso para fazer um bom show. Ele também comemorou a sua presença nesta edição da maior festa junina de Sergipe.

“É sempre maravilhoso estar aqui em Aracaju, voltando novamente para essa cidade maravilhosa que sempre me recebe com energia, com carinho, atenção e respeito. E hoje, mais uma vez, eu quero retribuir esse carinho da melhor forma. Eu preparei um show novo, que a gente estava aguardando para fazer em julho, mas eu vou fazer hoje aqui no Forró Caju. Teremos um repertório romântico, animado, para dançar, beber e curtir. Esse é um evento gigante, o prefeito falou que tem 60 mil pessoas nos esperando, então daí já se vê a grandeza dessa festa. Então para mim é muito importante fazer uma entrega boa, que a gente possa, no ano que vem, estar voltando de novo aqui no Forró Caju para fazer alegria e diversão”, declarou.

Para fechar com chave de ouro, a banda Saia Rodada subiu ao palco, levando o público ao delírio com um forró eletrônico contagiante. A banda mostrou por que é uma das mais queridas do gênero, encerrando o Forró Caju 2024 em alta.

O cantor Raí Soares falou sobre a oportunidade de estar mais uma vez no palco do Forró Caju. “É um prazer enorme retornar e tocar com essa responsabilidade de fazer o fechamento com chave de ouro. Vamos ter muita música boa e músicas das antigas também. Esse é um evento para o qual a gente se prepara durante todo ano, porque a gente sabe da importância dele. A quantidade de gente que tem em Aracaju, a quantidade de turistas que veio nos prestigiar e prestigiar o Forró Caju, mostra a grandiosidade desse evento”, afirmou.

