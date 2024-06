Forró Caju 2024: Rua São João terá programação de 13 a 16 de junho

A Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), assegurou o apoio necessário ao Centro Social e Cultural São João de Deus para a realização da edição comemorativa de 114 anos dos Festejos Juninos da Rua São João. A Funcaju anunciou nesta segunda-feira, 10, a programação desta semana, que inicia a partir de quinta-feira, dia 13, e segue até o dia 16, com atrações musicais, apresentação de quadrilha junina e a troca de mastro.

Os festejos, que tiveram início no dia 31 de março, voltam a acontecer entre os dias 13 e 16, com trios de forró pé de serra e competições de quadrilha. Dentre as atrações confirmadas para o evento, estão os trios de forró pé de serra Xodó da Vila, Dona Flora e Vire Xote. A programação musical com os trios pé de serra estarão presentes durante todos os dias do evento, sempre a partir das 18h. A partir do dia 14 a programação da Rua São João conta com o tradicional concurso de quadrilha, a partir das 20h.

De acordo com o presidente da Funcaju, Luciano Correia, a parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus reforça a manutenção e a valorização de tradições juninas da população aracajuana. “Através da Funcaju, a prefeitura teve a iniciativa de ampliar a programação junina para a Rua São João, após conversa com a associação, que estava apresentando algumas dificuldades para promover a festa. Além do aspecto da tradição, ela é um marco na cultura aracajuana, em um bairro antigo e querido, onde iniciou a cidade. Nada mais justo a continuidade da festa”, explica.

Após o dia 16, os festejos juninos da Rua São João retornam com programação a partir do dia 20 de junho. Para acompanhar a divulgação das atrações, os interessados podem acessar as redes sociais da Prefeitura Municipal de Aracaju (@prefaracaju ) e da Funcaju (@funcaju ).

Confira a programação desta semana:

Dia 13/06/24 – Quinta feira

18:00h – Xodó da Vila

20:00h – Vire Xote

Dia 14/06/24 – Sexta feira

18:00h – Xodó da Vila

20:00h – Concurso de quadrilha

Quadrilha Junina Meu Chamego Quadrilha Junina Meu Sertão Quadrilha Junina Rala Rala Quadrilha Junina Amor Caipira Quadrilha Junina Mandacaru Quadrilha Junina Pioneiros da Roça Quadrilha Junina Xodó da Vila

Dia 15/06/24 – Sábado

18:00h – Xodó da Vila

20:00h- Concurso de quadrilha

Quadrilha Junina Todos em Asa Branca Quadrilha Junina Raio da Silibrina Quadrilha Junina Massacará Quadrilha Junina Cangaceiro da Boa Quadrilha Junina Assum Preto Quadrilha Junina Unidos de Arrasta Pé Quadrilha Junina Balança Mais Não Cai

Dia 16/06/24 – Domingo

18:00h – Banda Dona Flora

20:00h- Concurso de quadrilha

Quadrilha Junina Unidos em Asa Branca Quadrilha Junina Unidos em Arrasta Pé Quadrilha Junina Asa Branca de Simão Dias Quadrilha Junina Meu Xodó Quadrilha Junina Encanto do Matuto Quadrilha Junina Século XX

