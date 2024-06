FORRÓ CAJU 2024 SERÁ INICIADO NA VÉSPERA DE SÃO JOÃO E SEGUIRÁ ATÉ DO DIA DE SÃO PEDRO NA CAPITAL SERGUPANA

A capital sergipana se prepara para mais uma edição do Forró Caju. O evento, realizado pela Prefeitura de Aracaju, reúne de 60 mil a 80 mil pessoas por noite e já se consolidou no calendário junino do país, atraindo à cidade anualmente milhares de pessoas. Este ano, a festa promete ficar marcada na história, reunindo em sua programação mais de 100 artistas de renome local e nacional, numa promoção da rica cultura nordestina, fomentando diversos setores da economia local, sobretudo do turismo.

Mais tradicional festejo junino de Sergipe, “o Forró Caju ganhou uma dimensão extraordinária”, celebra o prefeito Edvaldo Nogueira ao destacar que, ao longo dos anos, foi possível tornar o evento “numa das maiores celebrações nacionais”. “O Forró Caju tem três pilares muito importantes e que são fundamentais para sua existência. O primeiro, é a manutenção da nossa raiz cultural, pois ele remonta às tradições da nossa fundação enquanto Estado e enquanto cidade, e traz uma vasta mistura de ritmos do forró. Segundo, traz alegria para o povo da nossa cidade, do nosso estado e atrai os turistas do Brasil e do mundo para cá. Em terceiro, é a economia. Essa grande festa junina fomenta o turismo e a circulação de recursos em Aracaju. O que investimos na festa retorna em proporções muito maiores em impostos e arrecadação. A sensação já é de saudade, mas também de dever cumprido. Vamos todos aproveitar essa festa que faz parte da nossa história e do nosso povo”, afirma o prefeito..

Visando descentralizar a festividade e proporcionar maior alcance aos aracajuanos e turistas, a administração municipal repetiu este ano o formato dos anos anteriores, com a manutenção do Forró nos Bairros, o Circular Junino e os shows musicais na praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais, de modo a contemplar toda a cidade e a diversidade de públicos.

O Forró nos Bairros, parte essencial da programação, foi realizada nos dias 8, 9, 15 e 16, levando os festejos juninos para além do centro da cidade, fortalecendo as tradições em diferentes regiões de Aracaju. Para isso, houve apresentações nos bairros Bugio, Farolândia, 17 de Março e Mosqueiro (Orla Pôr do Sol), onde os moradores tiveram a oportunidade de vivenciar a magia do São João praticamente na porta de casa, desfrutando de shows de qualidade.

Paralelamente, de 10 a 21 de junho, a Praça General Valadão se torna palco do São João na Praça, evento realizado pelo Município em parceria com entidades como a Fecomércio-SE, Sesc e Senac, que está animando o coração da cidade com muita música e aquecendo o comércio varejista da região.

Além disso, de 15 a 29, o Circular Junino, que percorre diversos pontos da cidade, leva o melhor da cultura junina sergipana para locais como aeroportos, rodoviárias e mercados setoriais, enriquecendo a experiência dos moradores e visitantes com apresentações de trio pé de serra e quadrilhas juninas.

Por fim, de 23 a 29 de junho, a praça Hilton Lopes se transformará no palco principal dos shows musicais, com apresentações de renomados artistas como Mestrinho, Mano Walter, Calcinha Preta, Alceu Valença, Solange Almeida, Zé Vaqueiro, Maiara e Maraisa, Unha Pintada, Pedro Lua, Michel Teló, Simone Mendes, Tarcísio do Acordeon, Orquestra Sinfônica, Ana Castela e muitos outros.

“Esta é uma celebração tradicional que já faz parte do calendário nacional e faz com que Aracaju seja hoje um dos cartões-postais do forró mais autênticos do Brasil, um dos mais procurados no país inteiro. A prova disso é lotação em 100% da rede hoteleira que a gente alcança nesse período. O Forró Caju foi resultado de um trabalho planejado, de tradição, da qualidade de sua programação ao longo dos anos, é um modelo de eventos que deu certo. Contamos com um vasto número de atrações, parcerias e tudo que fará do Forró Caju 2024 uma linda festa do povo”, destaca o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju, Luciano Correia.

Para o secretário municipal do Turismo, Jorge Fraga, a realização de eventos de grande porte é parte dos esforços da Prefeitura de Aracaju para fortalecer a capital enquanto destino turístico. “A nossa expectativa é de um aumento no número de turistas na cidade durante todo o período junino. Temos feito um amplo trabalho, desde o fim da pandemia, de divulgação de Aracaju. Houve um impulso muito grande com a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Pela primeira vez, Aracaju teve a ousadia e levou o Forró Caju até Lisboa. Nós tivemos em Portugal e apresentamos nossos festejos na cidade lusitana. E é assim que se faz promoção ao turismo para a cidade, com a união de todos e muito trabalho. Seguimos atuando para atrair mais pessoas para o Forró Caju e, agora, com o lançamento da programação, vamos impulsionar ainda mais essa festa e fazer de Aracaju um lindo palco para celebrar o período junino”, afirma.

Reconhecimento

Como nas edições anteriores, os artistas locais compõem a maior parte da programação do evento. Artistas como Erivaldo de Carira e Lucas Campelo expressam sua alegria em participar do Forró Caju, destacando a importância cultural e o prazer de compartilhar essa festa com o público.

“O Forró Caju é uma festa maravilhosa, que eu participo desde a primeira edição e até hoje estamos aí, tocando e levando o melhor do forró e representando a nossa cultura para as pessoas. Essa é a cultura de um povo que não podemos deixar acabar nunca. Eu mantenho essa tradição de cantar e tocar um forró de verdade e vamos, mais uma vez, se apresentar aqui no Forró Caju, nessa linda festa dos aracajuanos e sergipanos”, disse Erivaldo, que subirá ao Palco Luiz Gonzaga no dia 26 de junho.

“É sempre uma alegria estar no Forró Caju, esse que é um dos palcos dos festejos juninos na nossa cidade e, sobretudo, quando a gente faz essa conexão, entre público, pois eu sempre fui para o Forró Caju, e quando vou me apresentar como artista, como este ano. É uma ótima sensação de pertencimento, de estar aqui na minha cidade, fazer um show para todas as pessoas que estão lá e cantar músicas de artistas que também são da casa. Essa linda festa faz parte da minha vida e eu também faço parte dessa festa. É uma mistura que o resultado é a felicidade e vai ter forró para todo mundo. Essa é a força, o que move a gente. A nossa cultura, a nossa identidade e a gente vai lá e partilha isso com o público”, detalhou Lucas Campelo.

Ampla logística

Para a realização exitosa de um evento do porte do Forró Caju, a Prefeitura organiza, assim como nos anos anteriores, uma ampla logística operacional, com ações de segurança e trânsito, além de esquema para serviços de saúde, limpeza e assistência social, envolvendo uma força-tarefa de secretarias e órgãos, como a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), as Secretarias Municipais da Comunicação Social (Secom), da Saúde (SMS), da Assistência Social (Semfas) e da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), que engloba a Guarda Municipal e Defesa Civil, além da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Programação

No Palco Luiz Gonzaga, localizado na praça Hilton Lopes, a festa começa cedo, a partir das 20h do dia 23, com o show de Unha Pintada seguido de Xote Baião, Mano Walter, Zuerões do Forró e Maiara e Maraísa. No dia seguinte, 24, é a vez de Ramon & Randinho, Pedro Lua, Ana Castela, Michel Teló, finalizando a noite com Jeanny Lins e Dedé Brasil. O terceiro dia de festa, 25, tem apresentação da Orquestra Sanfônica, Mestrinho, Simone Mendes, Calcinha Preta e Fogo na Saia. Na quarta-feira, 26, é a vez de Danielzinho Jr., Cavaleiros do Forró, Joelma, Solange Almeida e Tacísio do Acordeon.

No quinto dia de Forró Caju, 27 de junho, a programação leva ao Palco Luiz Gonzaga os artistas Thais Nogueira, Iguinho e Lulinha, Dorgival Dantas, Elba Ramalho e Michele Andrade. No penúltimo dia de festa, 28, o público assistirá aos shows de Erivaldo de Carira, Flor de Maracujá, Alceu Valença, Luan Estilizado e Zé Tramela já começam a deixar o gostinho de saudade que será marcado no último dia de Forró Caju, 29 de junho, quando Luanzinho Moraes, Henry Freitas, Zé Vaqueiro, Cintura Fina e Saia Rodada encerram as comemorações da mais tradicional festa junina sergipana.

AAN – Foto: Marcelle Cristinne