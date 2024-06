Forró Caju 2024 terá cerca de 50 atrações sergipanas no Palco Gerson Filho

Anualmente, o Palco Gerson Filho celebra a música sergipana durante o Forró Caju. Nesta edição, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), preparou uma programação com dezenas de artistas sergipanos, valorizando as tradições locais no evento. Ao longo dos sete dias de programação, entre 23 e 29 de junho, 42 bandas sergipanas e sete quadrilhas juninas que se apresentarão no Palco Gerson Filho.

“Aracaju é a capital nordestina que tem a maior presença de artistas e músicas de raiz nordestina nos festejos juninos. O Forró Caju, cada vez mais, tem aberto novas janelas de oportunidades para os nossos artistas locais e de divulgação de seu trabalho, tanto no palco Luiz Gonzaga e, principalmente, no palco Gerson Filho, que traz uma programação recheada de atrações da terra, de muita qualidade. O Gerson Filho é uma vitrine para esses artistas, garantindo que um público maior conheça seus trabalhos em todo o país, já que no período a cidade sempre fica repleta de turistas”, assinala o presidente da Funcaju, Luciano Correio.

Para o artista Lucas Campelo, que irá se apresentar no Palco Gerson Filho na noite de 24 de junho, a programação desse palco é essencial para a valorização dos artistas sergipanos. “Fazer parte do Forró Caju é sempre a realização de um sonho. Estar mais um ano no Palco Gerson Filho, que é um palco que contempla primordialmente a essência de nossa tradição, com o forró tradicional e apresentação de quadrilhas juninas, mantendo a chama de nossas raízes acesa, fomentando a autoestima do povo aracajuano e encantando os nossos turistas. Sem dúvida farei uma apresentação digna dele e irei homenagear e dedicar essa apresentação a dois grandes sanfoneiros, Valtinho do Acordeon e Erivaldinho”, conta o sanfoneiro.

Confira a programação artística do Palco Gerson Filho:

23 de junho — domingo

17h – Trio Itapoã

18h30 – Robertinho dos 8 Baixos

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Sena Forró da Roça

22h – Dudu Moral

23h30 – Forró Maturi

01h – Forró P10

24 de junho — segunda-feira

17h – Trio Ave Rara

18h30 – Lucas Campelo

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Fábio de Estância

22h – Chiko Queiroga e Antônio Rogério

23h30 – Forró Candieiro de Prata

01h – Dani Martins

25 de junho — terça-feira

17h – Jailson do Acordeon

18h30 – Os Pé de Cana

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Luiz Paulo

22h – Scurinho Zabumbada

23h30 – Marcelo Lacerda

01h – Banda Forró 10

26 de junho — quarta-feira

17h – Robson do Rojão

18h30 – Glaubert e o Forró Siri na Lata

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Antônio Carlos du Aracaju

22h – Lourinho do Acordeon

23h30 – Sergival

01h – Paroara do Acordeon

27 de junho — quinta-feira

17h – Correia dos 8 Baixos

18h30 – Joba Alves

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Virgínia Fontes

22h – Mimi do Acordeon

23h30 – Forró Paraxaxa

01h – Valter Nogueira

28 de junho — sexta-feira

17h – Trio Dialeto Nordestino

18h30 – Caçula do Forró

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Juba São Jubão

22h – Forró os Três Moleques

23h30 – Capim Canela

01h – As Patricinhas do Forró

29 de junho — sábado

17h – Tatua o Mensageiro do Forró

18h30 – Missinho do Acordeon

20h – Tatah Santana

20h30 – Luiz Paulo

22h – João Passarada e Banda

23h30 – Gustavo Rojão

01h – Cebolinha e Banda Forró Bis

Foto: Michel de Oliveira | Arquivo Secom PMA