Forró Caju 2025: festa foi sucesso de limpeza com recolhimento de 36 toneladas de resíduos

O Forró Caju 2025 chegou ao fim com uma marca histórica de sucesso: multidões lotaram os dois palcos da festa, artistas de renome embalaram as noites, e a cultura nordestina foi celebrada em sua forma mais autêntica. Além da animação e da tradição, a festa também se destacou por dois pilares fundamentais: a eficiência na limpeza do espaço e o estímulo à sustentabilidade, por meio do projeto Recicla Junino.

Mesmo com o alto volume de resíduos gerados diariamente, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), conseguiu manter toda a estrutura do evento limpa e organizada. Durante os 12 dias de festa, foram recolhidas aproximadamente 36 toneladas de resíduos sólidos, incluindo varrição, coleta, lavagem e transporte.

A limpeza do espaço seguia um ritmo ágil e contava com planejamento antecipado. Logo cedo, por volta das 5h da manhã, equipes da Emsurb já estavam em campo, garantindo que o ambiente estivesse limpo e preparado para mais um dia de festejo. A higienização também acontecia antes da abertura dos portões do evento, assegurando que o público encontrasse a praça Hilton Lopes sempre bem cuidada.

De acordo com o coordenador de resíduos sólidos da Emsurb, Fábio Almeida, o sucesso dos serviços é reflexo de um planejamento eficaz. “Nesta edição do Forró Caju 2025, conseguimos recolher mais de 36 toneladas de resíduos em tempo recorde, garantindo que o espaço e a cidade permanecessem limpos e acolhedores para todos. Além disso, fizemos a coleta diária nos pontos de venda de milho e outros resíduos típicos dos festejos. Esse resultado só foi possível graças ao empenho e ao trabalho incansável das equipes, que contaram com uma média de 120 colaboradores. Juntos, mostramos que cuidar dos festejos e da cidade é um ato de respeito e amor à cultura e ao lugar onde vivemos”, destacou.

Foto: Plácido Noberto