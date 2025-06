FORRÓ CAJU 2025: QUARTA NOITE DE SHOWS NOS MERCADOS EM ARACAJU, EXALTA OS RITMOS E AS TRADIÇÕES

A quarta noite do Forró Caju 2025, neste sábado, 21, transformou a praça dos Mercados em uma verdadeira celebração musical, com uma programação marcada pela diversidade de ritmos e muita energia no Palco Luiz Gonzaga.

Do forró tradicional ao arrocha e ao sertanejo, o público curtiu apresentações vibrantes de Erivaldo de Carira, Alma Gêmea, Farra de Barão, Painel de Controle, Diego e Victor Hugo e Gil Mendes.

A noite começou com o sergipano Erivaldo de Carira, presente no evento desde a primeira edição, abrindo a festa com uma apresentação que homenageou a tradição e destacou a importância de celebrar a cultura nordestina no coração de Aracaju. “Desde 1993 participo dessa festa e, até hoje, graças a Deus, continuo aqui levando o meu forró, a minha música e incentivando a nossa juventude e a nossa cultura. Essa cultura do verdadeiro e autêntico forró é a bandeira que venho carregando até hoje”, destacou, reforçando que o forró raiz é a marca do seu trabalho. “Foi isso que aprendi desde criança com o meu pai, que também era sanfoneiro. Por isso temos o Mestrinho, a Thais Nogueira e, agora, a minha filha mais nova, a Sther Lavine, cantando comigo e fazendo parte do show. É assim que somos, a família Carira, levando o melhor para o nosso público. É o forró de verdade”, completou Erivaldo.

Na sequência, a banda Alma Gêmea subiu ao palco e levou ao público o melhor do romantismo do arrocha, animando a noite do Forró Caju. O grupo de Itabaiana, que tem à frente Torcedor e Edson Leite, destacou a importância de estar presente em uma festa tão tradicional para Sergipe e para o Nordeste. “A gente fica muito feliz de participar de um evento tão grandioso como o Forró Caju, que não é só tradição no nosso estado, mas em toda a região. Fiquei sabendo que Aracaju está cheia, lotada de turistas, e tenho certeza de que toda essa galera vai descer para cá e aproveitar essa festa junto com a gente”, frisou o cantor Torcedor.

Logo depois, a banda sergipana Farra de Barão assumiu o comando do palco e animou a noite do Forró Caju com uma apresentação marcada pela mistura de forró, arrocha, brega e outros ritmos que não deixam ninguém parado. À frente do grupo, Wallace Barão destacou a importância de representar a terra numa das maiores festas de Sergipe. “Para mim, que sou um artista daqui, é a realização de um sonho subir nesse palco tão especial. O público vai aproveitar o melhor repertório do estado, aquele forrozinho bem pegado e gostoso, para dançar e até beijar na boca”, brincou o cantor.

O forró das antigas tomou conta do Palco Luiz Gonzaga com a Banda Painel de Controle, animando o público do início ao fim. A história do grupo com o Forró Caju vem de longa data, mas por um tempo ficou sem ser renovada. Em 2025, esse cenário mudou, e a banda cearense, dona de grandes sucessos, retornou ao evento para uma noite especial. “É uma satisfação enorme estar de volta a Aracaju para levar um grande show de forró e cantar para esse público que sempre nos recebe tão bem”, destacou o vocalista Frank Viana. A cantora Karla Lima também falou do carinho pela cidade: “Na nossa folga, aproveitamos para visitar a orla e percebemos como o povo de Aracaju é acolhedor. É maravilhoso estar aqui mais uma vez”, destacou.

O clima romântico seguiu firme com a chegada do sertanejo da dupla Diego e Victor Hugo. Os cantores não esconderam a alegria de subir ao palco do Forró Caju pela primeira vez e destacaram o entusiasmo do momento. “A gente está chegando aqui com o pé direito no Forró Caju. É a primeira de muitas, e estamos muito felizes e gratos a todos”, disse Victor Hugo. “Preparamos um show com todos os nossos sucessos para quem ainda não nos conhece poder conferir e, claro, para cantar junto com a galera o hit do momento, ‘Tubarões’, que está invadindo o São João de Aracaju”, completou. Lançada há apenas quatro meses, “Tubarões” já ultrapassa 83 milhões de visualizações no YouTube e figura na terceira posição entre as músicas mais acessadas da plataforma.

Passeando por todas as nuances do forró, da vaquejada ao forró das antigas, a cantora Gil Mendes foi a última atração da noite e não decepcionou quem esperou para vê-la no palco. A artista cearense, que passou por bandas como Forró Real e Garota Safada, destacou a relação de carinho que tem com Aracaju: “Eu sou apaixonada pelo povo daqui. Quando me dizem que vamos fazer show em Sergipe, não penso em mais nada. Já sei que vai ser maravilhoso e que serei muito bem acolhida e recebida por todos”, frisou. A cantora também destacou a importância do forró das antigas, presente em seu repertório. “É a nossa história, principalmente nas vozes femininas. Os maiores sucessos do forró são cantados por mulheres e fazem parte do forró das antigas, que vem crescendo cada vez mais. Aliás, só cresce. Por isso, o forró das antigas não pode faltar em nenhuma festividade”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/SecomPMA