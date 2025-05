FORRÓ CAJU 2025 TEM ABERTURA HISTÓRICA NA PRAÇA FAUSTO CARDOSO; “O MELHOR SÃO JOÃO DO MUNDO É AQUI!”

A noite desta sexta-feira (30), marcou o início oficial do Forró Caju 2025 com uma abertura histórica na Praça Fausto Cardoso, no centro de Aracaju.

Após 32 anos, o tradicional evento junino retorna ao local onde nasceu, em 1993, trazendo consigo um forte simbolismo de resgate cultural e valorização da memória da cidade.

Com o tema “O melhor São João do mundo é aqui!”, a festa deste ano chega com grandes novidades, entre elas a descentralização da programação. Ao todo, serão 20 dias de forró, com 132 atrações, sendo mais de 65% compostas por artistas sergipanos, em quatro polos espalhados pela capital: Praça Fausto Cardoso, Bairro Bugio, Conjunto Augusto Franco e Praça Hilton Lopes (Mercados Centrais).

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, destacou a importância da descentralização da festa, que democratiza o acesso ao São João e movimenta diversas regiões da capital. “Esse ano o Forró Caju está diferente, com essa proposta descentralizada. Hoje estamos aqui na Fausto Cardoso, mas também levamos a festa para vários pontos da cidade. Pensar essa mudança foi muito positivo, por isso repetimos o formato das comemorações dos 170 anos de Aracaju. Teremos eventos no Augusto Franco, Bugio, nos Mercados, e, claro, aqui na Fausto Cardoso, que é onde tudo começou. Há 32 anos a praça não recebia mais o Forró Caju, e agora a gente traz de volta, valorizando nossa história e também prestigiando o centro da cidade”.

O vice-prefeito e secretário municipal de Comunicação, Ricardo Marques, destacou a transmissão ao vivo que a Secretaria de Comunicação (Secom) vai fazer durante toda a realização do Forró Caju e celebrou o retorno da festa às suas raízes, enfatizando o caráter afetivo e popular do evento. “Temos aqui nossa primeira noite de Forró Caju com transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura de Aracaju no YouTube. Para aquelas pessoas que não puderam vir, eu já acessei e vi muita gente de todo o Brasil assistindo. É o resgate desses festejos aqui na Praça Fausto Cardoso, onde tudo começou há mais de 30 anos. O Forró Caju não é só uma festa, não é só show: é um momento em que as famílias podem estar juntas, brincar. E aqui na praça a gente vê muita gente feliz, animada, isso é muito bom. É um pertencimento da festa, que pertence ao povo de Aracaju. Começamos aqui na praça, vamos para o Augusto Franco, depois para o Bugio e seguimos até o dia 29 de junho levando o melhor do show, da tradição, da cultura e do pertencimento para o povo aracajuano.”

Já o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Moura Filho, reforçou o convite ao público. “Hoje é o início do Forró Caju aqui na Fausto Cardoso. Mas quero dizer que temos uma programação bem completa e quero convidar todos os turistas, os aracajuanos para virem prestigiar esse grande evento. No meio da semana, estaremos no Augusto Franco, e no final de semana, no Bugio. A nossa programação está excelente.”

Estrutura garante segurança e mobilidade

A Prefeitura de Aracaju mobilizou uma grande operação para garantir a segurança, mobilidade e bem-estar do público. Mais de 200 guardas municipais atuam por noite, com videomonitoramento por inteligência artificial e presença da Patrulha Maria da Penha, que reforça a campanha contra o assédio com o lema “Ôxe, nem tente”.

Na área da saúde, postos médicos funcionam em todos os polos com leitos de estabilização, observação e equipes completas por turno, em parceria com o SAMU. A “Rota do Forró”, linha especial de ônibus, conecta os polos, enquanto a SMTT organiza o trânsito com bloqueios e pontos de táxi fixos.

Acessibilidade e inclusão como prioridade

Uma das marcas do Forró Caju 2025 é o compromisso com a acessibilidade. O evento conta com Camarotes da Acessibilidade em todos os polos da festa. Na Praça Fausto Cardoso, a estrutura acomoda 40 pessoas com deficiência (PCDs) e 40 acompanhantes, mesma capacidade nas unidades do Augusto Franco e do Bugio. Já no Mercado, por ser um espaço maior, o camarote comportará 75 PCDs e 75 acompanhantes.

O técnico da Assistência Social, Marco Aurélio, destacou o cuidado com a inclusão. “Esse espaço que nós oferecemos é para as pessoas com deficiência. A gente faz um estudo, se dedica, porque fazemos parte da política de inclusão social da nossa capital. É uma preocupação muito grande da prefeita, e a secretária Simone Valadares nos orienta a nos dedicarmos ao máximo para oferecer conforto. E é isso que buscamos: conforto e dignidade para as pessoas com deficiência. Nossa prioridade é dar mais acessibilidade e mais inclusão. Estamos aqui na Praça Fausto Cardoso, também teremos no Augusto Franco, no Bugio e, no Mercado, por ser maior, ampliamos para 75 PCDs e 75 acompanhantes.”

Economia, turismo e cultura em movimento

O evento também tem forte impacto econômico, movimentando mais de 130 atividades econômicas ligadas ao comércio, rede hoteleira, bares, restaurantes e serviços em geral. A expectativa é atrair mais de 110 mil turistas ao longo do mês de junho. A programação conta com city tours temáticos, apresentações culturais em pontos turísticos e o tradicional Concurso de Quadrilhas “Seu Menino”.

