Forró Caju: “A maior paixão dos sergipanos será também um patrimônio do Brasil”

Portal da Câmara dos Deputados abriu enquete sobre projeto que torna a tradição sergipana patrimônio imaterial nacional

Acesse e vote agora: https://www.camara.leg.br/enquetes/2515790

A tradicional festa junina de Aracaju, que movimenta fé, cultura, economia e mobiliza um milhão de pessoas com trajes, em quadrilhas juninas, shows e comidas típicas, está prestes a ser imortalizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan.

A iniciativa é do deputado federal Nitinho Vitale (PSD-SE), que protocolou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 2.512/2025, propondo o reconhecimento do Forró Caju como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Para o parlamentar, o objetivo é proteger uma das maiores manifestações populares do país.

“A maior paixão sergipana precisa ser preservada e virar um patrimônio dos brasileiros”, defende Nitinho.

Realizado há mais de três décadas, o Forró Caju reúne em sua programação shows de grandes nomes da música nordestina, apresentações de trios pé de serra, quadrilhas juninas, grupos de danças típicas, além de uma vasta oferta de comidas regionais, como pamonha, canjica, milho cozido, amendoim, bolo de macaxeira, entre outros sabores típicos do São João.

“O reconhecimento nacional da festa, por meio do projeto de lei, é um instrumento essencial para sua preservação e difusão, garantindo a continuidade da maior manifestação cultural do povo sergipano, ampliando seu alcance e valorização em todo o país”, argumenta o deputado.

Identidade cultural- Além do aspecto festivo, o Forró Caju também é marcado por costumes religiosos, com homenagens a Santo Antônio, São João e São Pedro, reforçando a identidade religiosa e comunitária do povo sergipano.

“A festa é um verdadeiro resgate das raízes culturais do Nordeste, com forte presença de manifestações tradicionais”, ressalta o autor.

Investimento e infraestrutura – Para garantir a grandiosidade do evento, o município de Aracaju e o Governo de Sergipe investem em atrações infraestrutura, segurança e logística.

Só em 2024, o investimento público total foi estimado em cerca de R$ 10 milhões, somando recursos aplicados na montagem de estrutura, contratação de artistas, serviços operacionais, segurança e fomento à cultura local.

O espaço ocupado pela festa, no centro histórico de Aracaju, é equipado com palcos modernos, camarotes, áreas de alimentação, postos médicos, e intensa presença de policiamento e segurança privada, garantindo conforto e proteção para os milhares de participantes.

Economia – Com público estimado em mais de 1 milhão de pessoas, entre turistas e moradores locais, o Forró Caju impulsiona significativamente a economia da capital sergipana.

A festa gera milhares de empregos temporários, especialmente nos setores de alimentação, transporte, segurança, montagem, comércio informal, hotelaria e turismo.

“Em 2024, aproximadamente 2 mil trabalhadores foram contratados direta ou indiretamente.

Pequenos comerciantes e ambulantes registraram aumento nas vendas, enquanto taxistas e motoristas de aplicativo relataram movimento até três vezes superior ao normal durante os dias de festa”, reforça o deputado.

Artistas regionais – De acordo com o registro dos anos anteriores, cerca de 80% da programação artística é composta por atrações sergipanas e nordestinas, o que fortalece a cena cultural regional e dá visibilidade a músicos, trios, quadrilhas e grupos de dança típicos.

“O Forró Caju é mais do que uma festa, é um símbolo da cultura nordestina, que movimenta a economia, valoriza artistas locais e fortalece os laços entre fé, tradição e alegria”, destaca o deputado, ao lembrar da importância da festa como instrumento de atração turística.

Reconhecimento nacional – Quando aprovado, o reconhecimento permitirá que o Forró Caju tenha acesso a políticas públicas específicas para a preservação de bens imateriais, como recursos federais, assistência técnica e inclusão em programas do Ministério da Cultura.

“O reconhecimento nacional também deve consolidar Aracaju como um dos principais destinos do turismo junino brasileiro”, explicou Nitinho.

Atualmente, o projeto está sob análise da Comissão de Cultura da Câmara, devendo passar por outras comissões antes da votação em plenário.

O deputado Nitinho Vitale informa ainda que o PL representa um passo importante para garantir que o Forró Caju seja protegido para as próximas gerações, como parte do patrimônio afetivo e cultural do Brasil.

Foto: Divulgação/PMA

Por Eliz Moura