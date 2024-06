Forró Caju: aracajuanos já estão na expectativa para o maior evento junino

O Forró Caju 2024, maior festa do calendário junino de Sergipe, já está batendo à porta dos aracajuanos e turistas que aguardam com bastante expectativa para curtir as diversas atrações musicais que se apresentarão na praça Hilton Lopes, no período de 23 a 29 de junho. Promovido pela Prefeitura de Aracaju, o evento será mais uma oportunidade para moradores da capital e turistas aproveitarem o período junino com shows de grandes artistas da música nordestina.

É o caso de Keven da Silva Pinto, de 21 anos, que trabalha com Educação Ambiental. Ele afirma que todos os anos participa da festa, que oportuniza a ele um momento de lazer com a namorada. As expectativas para esta edição são muito positivas.

“Este ano espero me divertir bastante, que os artistas consigam chamar bastante público, para que a festa seja bem animada. Eu quero muito assistir o show da cantora Joelma”, disse.

Keven ainda reconhece a importância do evento para a cidade como um todo. “O Forró Caju é muito importante para o turismo, porque vai movimentar bastante a economia local, e para os aracajuanos também, porque anima todo mundo. A gente já tem uma carga de trabalho semanal, não tem muito para onde sair no final de semana, então o Forró Caju será uma boa opção para todos”, declarou.

O Forró Caju ainda tem a característica de ser uma das festas mais democráticas do calendário cultural sergipano, atraindo um público diverso e de todas as idades. Entre os frequentadores mais entusiasmados está o aposentado Maurício Menezes, que todos os anos marca presença no evento acompanhado da família.

“Sempre venho com minha esposa, com os filhos, desde a primeira edição. A gente é presença marcante no Forró Caju. Eu espero que esse ano, como em todos os anos anteriores, a festa aconteça na paz, com tranquilidade, sem violência, isso é tudo que nós desejamos. Já vi a lista das atrações, e quero muito curtir o show de Elba Rabalho, forrozeira nordestina que eu gosto muito”, afirmou.

Sob as músicas contagiantes do forró, casais de todas as idades também se reúnem para compartilhar momentos de alegria durante o Forró Caju. É o caso de Naely Costa, de 20 anos, e do seu esposo Rafael Willams, de 26. Ambos já conferiram a programação e estão ansiosos para o início da festa.

“Eu já curto o Forró Caju há cerca de três anos. Eu acho bem legal, um evento diferente e que atrai pessoas de vários lugares e que chama bastante a atenção de todos. Estou aguardando para assistir o show de Simone Mendes, que é uma das cantoras que estão sendo mais comentadas”, disse Naely.

Já o seu marido, Rafael, conta que participa do evento há mais tempo, e acredita que neste ano, mais uma vez, será um grande sucesso. “A programação está ótima e tenho certeza que essa grande festa vai ter lotação máxima. Quero ver o show do cantor Unha Pintada e Maiara e Maraísa, fora as outras atrações daqui do estado também, que vão nos representar bastante e farão uma festa linda”, declarou.

Frequentador assíduo que é, Rafael faz questão de elogiar a organização do evento. “Acho essa festa bem organizada, a Guarda Municipal está sempre de parabéns. Esse é um evento tranquilo, sem empurra-empurra, todo mundo com respeito. Além disso, também atrai muitos turistas e é ótimo para a economia, porque gera muito retorno para os autônomos, empresários, artistas, e todos que trabalham direta ou indiretamente”, afirmou.

Foto: Felipe Goettenauer