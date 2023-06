Forró Caju: cadastramento para comércio ambulante inicia nesta segunda

Os vendedores ambulantes interessados em comercializar na área do Forró Caju 2023, entre os dias 23 e 29 de junho, na praça de eventos Hilton Lopes, em Aracaju, entre os mercados centrais, deverão realizar um cadastramento para realizar suas atividades durante os dias de festejo.

As inscrições acontecerão entre os dias 5 e 7 de junho, na Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), situada no Parque da Sementeira, com atendimento das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Para este ano, foram disponibilizados 194 pontos de comercialização, distribuídos entre os segmentos que correspondem à venda de adereços juninos; amendoim; balas; bebidas (box e isopor), drinks/capeta, milho, pipoca, lanches/diversos, tal como towner e food-truck.

No ato do cadastramento, os interessados devem apresentar um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência, referente à um endereço na capital e em nome do candidato, além do certificado do Curso de Manipulação de Alimentos, emitido por instituições oficiais e contendo o nome do comerciante que deseja concorrer a vaga.

Nas categorias de Towner e Food-Truck, o solicitante deverá estar munido também do documento do veículo.

Foto: Felipe Goettenauer