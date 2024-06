Forró Caju: Cavaleiros do Forró, Solange e Joelma entre atrações de quarta

A noite de Forró Caju desta quarta-feira, 26, promete ser, como de costume, para lá de especial, com muito arrasta-pé e uma programação musical imperdível na praça Hilton Lopes, localizada entre os mercados centrais da capital. O evento, que teve início no último dia 23, é promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), e este ano se consolida como uma das maiores edições de todos os tempos.

A música na festa junina mais tradicional de Sergipe começa cedo. No palco Gerson Filho, o cantor Robson do Rojão anima os forrozeiros a partir das 17h, seguido pelo show de Glauber e Forró Siri na Lata. A festa continua com a apresentação da tradicional quadrilha junina, às 20h, trazendo cores e alegria para o público. Antônio Carlos Du Aracaju sobe ao palco às 20h30, seguido por Lourinho do Acordeon às 22h, e Sergival, que comanda a festa a partir das 23h30. A Paroara do Acordeon vai fazer todo mundo dançar com seu show marcado para 1h da manhã.

No palco Luiz Gonzaga, às 20h, Danielzinho Jr sobe ao palco, seguido por Cavaleiros do Forró, às 21h30. Às 23h, é a vez da cantora Joelma animar a festa. Solange Almeida assume o comando às 00h30, garantindo que ninguém fique parado. Tarcísio do Acordeon se apresenta a partir das 2h.

Mapa do forró

Reunindo mais de 100 artistas de renome local e nacional, o Forró Caju 2024 está colocando Aracaju no mapa dos destinos para os amantes do forró. O evento, que já entrou para o calendário festivo do país, não só fomenta a economia local, mas também impulsiona o turismo, atraindo visitantes de todos os cantos do Brasil.

Programação Completa da Noite:

Palco Gerson Filho

26 de junho – quarta-feira

17h – Robson do Rojão

18h30 – Glauber e Forró Siri na Lata

20h – Quadrilha junina

20h30 – Antônio Carlos Du Aracaju

22h – Lourinho do Acordeon

23h30 – Sergival

01h – Paroara do Acordeon

Palco Luiz Gonzaga

20h – Danielzinho Jr

21h30 – Cavaleiros do Forró

23h – Joelma

00H30 – Solange Almeida

02H – Tarcísio do Acordeon

Foto: Marcelle Crisitinne