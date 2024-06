Circular Junino divulgará cultura local em pontos turísticos a partir de sexta-feira

O mês de junho, marcado por festejos típicos da cultura nordestina, é de muito forró e danças populares na capital sergipana. E como parte da programação do Forró Caju 2024, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), dará início, na próxima sexta-feira, dia 7, a mais uma temporada do Circular Junino, um animado receptivo que fortalece a cultura local e apresenta os turistas os atrativos da cidade.

Com o Circular Junino, a Prefeitura leva apresentações de trios pé de serra e casais de quadrilheiros aos principais pontos turísticos da capital. A programação desse ano se estenderá até o dia 28 de junho e contemplará o Aeroporto Santa Maria, a Feira do Turista, os Mercados Augusto Franco e Maria Virgínia Leite Franco e as estações rodoviárias da capital.

Como explica o presidente da Funcaju, Luciano Correia, o Circular Junino é um receptivo que funciona em alguns locais da cidade para recepcionar turistas e visitantes. “É um meio de divulgação dos nossos festejos juninos e do Forró Caju em especial, também criando um clima festivo em toda a cidade, além se movimentar a cadeia de músicos do forró pé de serra, quadrilheiros e casais de quadrilhas juninas”, destaca o gestor.

Além do Circular Junino, a programação do Forró Caju 2024 inclui o São João na Praça, o Forró nos Bairros, os Festejos Juninos da Rua São João e os shows na praça dos Mercados, nos Palcos Gerson Filho e Luiz Gonzaga.

Confira a programação completa do Circular Junino:

Aeroporto Internacional Santa Maria

15 a 26 de junho – 9h às 12h

Feira do Turista

09 de junho – 19h

16 de junho – 19h

Mercado Municipal Maria Virgínia Leite Franco

08 de junho – 9h

15 de junho – 10h

Mercado Augusto Franco

09 de junho – 9h

16 de junho – 11h

Rodoviária Nova

27 e 28 de junho – 10h

Rodoviária Velha

07 e 14 de junho – 10h

Foto: Secom PMA