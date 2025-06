Forró Caju: confira o que muda no trânsito do Augusto Franco quarta e quinta

A tradicional programação do Forró Caju chega nos dias 4 e 5 de junho ao conjunto Augusto Franco, na praça Acrísio Garcez. O evento promete movimentar a comunidade local e visitantes para curtir o forró descentralizado, edição proposta pela Prefeitura de Aracaju.

Para garantir a segurança dos participantes e o bom fluxo da festa, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa algumas mudanças temporárias no trânsito que serão implementadas na região.

Haverá um desvio em frente ao Colégio Ofenísia Freire, que direcionará os veículos para a Avenida Tarcísio Daniel dos Santos, com o objetivo de evitar aglomerações e facilitar o acesso dos moradores e visitantes ao local do evento.

Além disso, serão realizados bloqueios na Avenida Josino José de Almeida, nos cruzamentos com as ruas Antônio Leite Guimarães e Tenente Waldir dos Santos, restringindo o tráfego nestes pontos para garantir a segurança de pedestres e o bom andamento das atividades.

O coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, recomenda aos motoristas que evitem passar pela região durante os horários da festa para minimizar possíveis congestionamentos.

“Opte para estar na região da festa quem for para o Forró Caju. Também é orientado aos moradores que se programem para as alterações no trânsito e garantam o acesso a suas residências com antecedência”, orienta.

Para a população que irá utilizar táxis, a SMTT disponibilizará um ponto de Táxi em uma das entradas do Forró Caju, localizado na rua Antonio Leite Guimarães (antiga rua A2), na lateral da pizzaria Kalilândia.

A realização do Forró Caju no conjunto Augusto Franco faz parte da programação oficial do evento, que busca levar a cultura e tradição das festas juninas para diferentes regiões da cidade, promovendo inclusão e valorização das comunidades locais.

Foto: Ronald Almeida/ SecomPMA