Forró Caju encerra 2ª noite no Augusto Franco com praça lotada e muito forró

A segunda e última noite de festa no palco Clemilda, instalado no conjunto Augusto Franco, foi marcada por animação, tradição e uma multidão que dançou até o amanhecer. O evento, parte do calendário oficial do Forró Caju 2025, aconteceu nesta quinta-feira, 5, e reuniu famílias, turistas e forrozeiros apaixonados por um bom arrastapé.

Quem abriu a noite foi o artista sergipano Pedro Lua, que deu o tom da festa com um repertório repleto de clássicos do forró. Visivelmente emocionado, Pedro destacou a importância do evento em sua trajetória artística. “Com alegria enorme, o Forró Caju sempre foi uma escola pra mim. É o evento em que mais me apresentei ao longo da vida. Essa é a quarta vez que venho como artista profissional, mas participei muitas vezes nos shows do meu pai. Ainda criança, vinha cantar, tocar achava que fazia parte da banda. Foi ali que fui aprendendo e hoje posso apresentar um show meu. Isso é muito especial pra mim”.

Em seguida, Waldonys subiu ao palco com sua sanfona e carisma inconfundíveis, emocionando o público com músicas que fazem parte da memória afetiva do nordestino. “Ah, feliz, muito feliz em voltar ao palco do Forró Caju. É bíblico, né? O bom filho à casa retorna. Alguns anos sem vir e volto agora em 2025 dividindo o palco com o mestre Flávio José, e Dorgival Dantas, meu irmão de fole. Estamos trazendo um show novo, preparado com sucessos, com releituras, levando toda a alegria e a arte da gente para esse público do Forró Caju”.

Flávio José, por sua vez, emocionou a plateia com sua voz marcante e clássicos do forró autêntico. Um dos momentos mais esperados da noite foi quando o público cantou em coro “Tareco e Mariola”, um verdadeiro hino das festas juninas. Antes do show, ele fez questão de elogiar a programação do evento. “Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz em voltar ao Forró Caju depois de um bom tempo ausente. Estou encantado com a programação. Tenho visto vídeos onde a prioridade tem sido a cultura, as tradições, os artistas da terra sendo prestigiados, e isso é muito importante. Essa programação, espero, seja exemplo para o Nordeste inteiro, priorizando a autêntica música nordestina”.

Logo após, Dorgival Dantas manteve o clima animado com sua sanfona e um repertório repleto de forró romântico. Um dos pontos altos de sua apresentação foi quando o público vibrou com “Coração” e “Destá”, dois de seus maiores sucessos. Em sua fala, o cantor destacou o valor da iniciativa da valorização do forró. “Bom, eu fico muito feliz, primeiro, pela oportunidade que mais uma vez estão me dando de tocar numa noite tão maravilhosa, numa grade tão fantástica, com Waldonys que é um grande artista, Flávio José, que a gente já sabe da importância dele, da grandeza e de tudo que ele já fez pelo forró, pela música. Acho que o forró merece isso”.

Fechando a programação, Fábio de Estância levou a força do forró sergipano ao palco e garantiu que ninguém ficasse parado. Ele trouxe músicas autorais, como “O Barco de Fogo”, além de “Flor do Piauitinga” e “O Beijo do Beija-Flor, que fizeram parte do repertório, intercaladas com grandes clássicos do forró tradicional. Fábio também celebrou o formato descentralizado do evento e agradeceu à organização. “Que felicidade imensa, que satisfação gigantesca estar aqui hoje nessa noite de Forró Caju, nesse formato novo, descentralizado, e aqui no palco Clemilda, com essa organização impecável. Parabéns à Secretaria de Cultura, meu amigo Paulo Corrêa, parabéns à prefeita Emília, ao vice Ricardo Marques. Muito orgulhoso estou, satisfeitíssimo em estar aqui, sendo muito grato também pela oportunidade. Preparei um show especial, trazendo músicas autorais, como ”O Barco de Fogo”, que é sucesso na região Sul de Sergipe, e outras também”.

Famílias, casais e visitantes de outros estados marcaram presença, reforçando que o Forró Caju é o melhor São João do mundo. A partir desta sexta-feira, 06, a programação segue para o bairro Bugio.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA