Forró Caju: Forró nos bairros chega à Orla Pôr do Sol neste domingo

A Orla Pôr do Sol, um dos mais encantadores cartões-postais de Aracaju, será palco, neste domingo, 16, do tradicional Forró nos Bairros, evento promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), e que compõe a programação do Forró Caju 2024. Os aracajuanos e turistas terão a oportunidade de desfrutar, não apenas da música vibrante do forró, mas também da deslumbrante paisagem proporcionada pelo pôr do sol à beira do rio Vaza-Barris, na região do Mosqueiro, na zona Sul da capital.

A partir das 16h deste domingo, 16, subirão ao palco as seguintes atrações: Cobra Verde, Banda Ittauan, Bartira Fraga e Alan Vaqueiro e Banda Quarto de Milha. O Forró nos Bairros na Orla Pôr do Sol promete ser um evento memorável, unindo música, tradição e a beleza natural de Aracaju, em uma atmosfera de alegria e confraternização. Os shows acontecerão mais cedo, justamente para que o público possa se reunir em torno das atrações musicais e, ao mesmo tempo, apreciar o belo pôr do sol e as belezas naturais que o local proporciona.

Importante evento do calendário junino de Aracaju, o Forró nos Bairros fortalece as tradições comunitárias da capital sergipana. Neste ano, o evento contou com 16 atrações musicais ao todo. As primeiras apresentações foram realizadas no final de semana dos dias 8 e 9 de junho, quando a Prefeitura de Aracaju levou o tradicional evento para os bairros Bugio e Farolândia.

Confira a programação:

16 de junho

16h – Alan Vaqueiro e Banda Quarto de Milha

17h30 – Banda Ittauan

19h – Bartira Fraga

20h30 – Cobra Verde

Foto: Sergio Silva/PMA