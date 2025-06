FORRÓ CAJU: GERALDO AZEVEDO, LUIZ FONTINELI, ANASTÁCIA E THAIS NOGUEIRA ESTÃO ENTRE AS ATRAÇÕES DO FIM DE SEMANA

O Forró Caju segue com programação descentralizada e leva o clima dos festejos juninos a diversos lugares de Aracaju. Nesta sexta-feira (06), o arrasta-pé chegou ao bairro Bugio, com uma grade de atrações se estende até o domingo (08).

Os shows acontecerão no Palco Josa, montado na Rua Cleovansóstenes dos Santos, próximo à Estação Cidadania, reunindo grandes nomes da música nordestina e artistas locais que prometem animar o público com muito forró e tradição.

Neste sábado (07), é a vez de Joseane DJosa, João da Passarada, Anastácia, Lara Amélia e Tatua ‘O Mensageiro’. Encerrando a programação no domingo se apresentam Thais Nogueira, Trio Nordestino, Geraldo Azevedo, Jorge de Altinho e Jorge Ducci.

A festa no Bugio é mais uma etapa do Forró Caju que reforça a cultura popular e valoriza a tradição do São João em todos os cantos da cidade.

Confira os horários de cada apresentação:

06/06 – Palco Josa – Bairro Bugio

19h – Lucas Campelo

20h30 – Virginia Fontes

22h – Targino Gondim

23h30 – Santana “O Cantador”

01h – Luiz Fontineli

07/06 – Palco Josa – Bairro Bugio

19h – Joseane dJosa

20h30 – João da Passarada

22h – Anastácia

23h30 – Lara Amélia

01h – Tatua “O Mensageiro do Forró”

08/06 – Palco Josa – Bairro Bugio

19h – Thais Nogueira

20h30 – Trio Nordestino

22h – Geraldo Azevedo

23h30 – Jorge de Altinho

01h – Jorge Ducci.

Foto: Márcia Moreira