Forró Caju: Mestrinho e Calcinha Preta entre as atrações desta terça

A terceira noite do Forró Caju 2024 promete agitar a praça Hilton Lopes, no centro de Aracaju, nesta terça-feira, 25. A maior e melhor festa junina de Sergipe traz ao palco Luiz Gonzaga uma união de artistas nacionais e locais, já consolidados, arrastando multidões e reforçando as tradições da capital do forró. O evento é uma realização da Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).

A Orquestra Sinfônica de Aracaju abrirá as apresentações da terceira noite, no palco Luiz Gonzaga. A Orquestra traz um repertório rico, envolvendo diversos estilos musicais como forró, xaxado, baião, chorinho, samba, tango, além de ter uma diversidade de ritmos da música popular brasileira.

O cantor, produtor e arranjador sergipano, Mestrinho, é a segunda atração do palco principal. Mestrinho, que já dividiu o palco com nomes como Gilberto Gil, Gabriel o Pensador, Diogo Nogueira, Jorge Aragão e Elza Soares, ainda na infância foi inserido no mundo da música e aos 6 anos já tocava sanfona.

Outra atração esperada nesta noite, é a coleguinha mais amada do Brasil, a cantora Simone Mendes. Seguindo carreira solo desde 2023, Simone, que é sucesso em todo o país, já foi protagonista de algumas premiações musicais e conquistou o Brasil em seu primeiro ano de carreira solo com as músicas “Oi Erro”, “Erro Gostoso”, “Dois Fugitivos” e outras lançadas sucessivamente.

A banda sergipana Calcinha Preta, que atualmente é integrada por Daniel Diau, Silvânia Aquino, Ohara Ravick e Bell Oliver, também está dentro da programação desta terça-feira, 25. Com 28 anos de sucesso, a maior banda de forró do mundo, amada por todo forrozeiro raiz, traz em seu repertório músicas dançantes e românticas que fizeram sucesso por onde passaram ao longo desses anos, até os dias de hoje, além de músicas atuais.

Por fim, a banda Fogo na Saia encerra a terceira noite de Forró Caju 2024, com todo o seu carisma e romantismo, trazendo músicas do forró romântico, e focando em amores que deram certo. Hoje a banda Fogo na Saia é integrada pelos vocalistas Xande e Nanda e se inspira nas grandes bandas de rock dos anos 90.

Gerson Filho

O palco Gerson Filho seguirá animando a noite desta terça-feira com muito forró. Jailson do Acordeon sobe ao palco às 17h; em seguida, às 18h30, os Pé de Cana se apresenta; às 20h a quadrilha Junina entra em cena; às 20h30, o cantor Luiz Paulo; às 22h, Escurinho Zabumba; às 23h30, Valtinho do Acordeon; e por fim, 01h a banda Forró 10 fecha a terceira noite de Forró Cajú, no palco Gerson Filho.

Confira a programação do Palco Luiz Gonzaga:

20h- Orquestra Sanfônica

21h30 – Mestrinho

23h – Simone Mendes

00h30 – Calcinha Preta

02h – Fogo na Saia

Arte: Alberto Paixão | Secom/PMA