FORRÓ CAJU: PRAÇA LOTADA E MUITA EMOÇÃO MARCAM SHOWS DA TERCEIRA NOITE DE FESTA DO CIRCUITO DOS MERCADOS

A terceira noite do Forró Caju 2025, Circuito Mercados levou uma verdadeira multidão à Praça Hilton Lopes, no Centro de Aracaju, nesta sexta-feira (20). Com uma programação repleta de nomes de peso e estrutura reforçada, a festa lotou mais uma vez o espaço entre os mercados centrais, confirmando o sucesso da segunda etapa desta edição.

A noite começou com a animação contagiante da banda Fogo na Saia, que abriu os trabalhos com muito forró e colocou o público para dançar logo nas primeiras horas da festa. Os cantores Xande e Nanda, vocalistas da banda Fogo na Saia, disseram estar muito felizes por abrir um evento tão especial como o Forró Caju. “Nós estamos em casa e estamos felizes demais por abrir a noite do Forró Caju. Cantar para essa galera é sempre muito especial”, explica Xande. A cantora Nanda elogiou o novo formato do Forró Caju. “Esse ano, o formato mudou, sendo descentralizado e todo mundo pode curtir um forrozinho na porta de casa. Estamos muito felizes por também fazer parte dessa nova história do Forró Caju”.

Em seguida, foi a vez da cantora Maysa Reis, que encantou com sua voz marcante e repertório que mesclou forró tradicional e música romântica. Maysa também trouxe canções de forró que marcaram gerações. Emocionada por subir ao palco do Forró Caju pela primeira vez, a artista se emocionou. “Estar no Forró Caju é como fazer uma oração de agradecimento a Deus, afinal esse momento foi pedido durante muitos anos. Apesar de vir de um ritmo diferente do tradicional forró, consegui romper essa barreira e realizar um sonho que era estar em um dos maiores eventos juninos do mundo. O Forró Caju tem história, e hoje, posso dizer com orgulho que faço parte dela”.

A terceira atração a subir ao palco foi Fernandinha, que esbanjou carisma e energia, trazendo uma pegada jovem ao evento e conquistando o público com hits bem animados. A cantora falou da beleza de Aracaju e relembrou que já esteve na cidade. “É uma alegria imensa voltar a Aracaju, essa terra maravilhosa. Estive aqui pela primeira vez na gravação do DVD do Marlus Viana, e agora retorno para o palco do Forró Caju, muito emocionada. Preparei um repertório bem eclético, com sofrência, música pra dançar, pra tomar uma e, claro, muito forró. Tô com o coração cheio de alegria e pronta pra esse show”.

Já passava da meia-noite quando a atração mais aguardada da noite, a dupla Zé Neto e Cristiano, subiu ao palco Luiz Gonzaga. Com um show recheado de sucessos como “Largado às Traças”, “Notificação Preferida” e “Barzinho Aleatório”, os sertanejos foram ovacionados por um público que já lotava a praça desde as primeiras horas da noite. O cantor Zé Neto disse estar feliz por se apresentar no palco de uma das festas mais tradicionais de São João. “Estamos felizes por estarmos aqui no Forró Caju, cantando para essas pessoas maravilhosas. Sertanejo também tem tudo a ver com São João, então preparamos um show lindo”.

Fechando a programação, a cantora Solange Almeida encerrou a terceira noite em grande estilo. Com sua potência vocal inconfundível e uma trajetória marcada por sucessos no forró, Solange levou o público a cantar em coro músicas que marcaram época, como “Me Faça o Favor” e “Voa Beija-Flor”. Ao falar da sua preparação para o São João, a cantora falou da rotina para que ele segue para estar pronta durante o mês de junho. “O mês de junho é o mês que eu mais amo e eu me preparo muito para este momento. Sigo uma dieta balanceada, com vitaminas, exercícios para entregar o meu melhor. É uma época que eu trabalho muito, mas me divirto também, pois eu faço isso com muito amor”.

Com segurança reforçada, equipe de apoio e uma estrutura pensada para receber bem o grande público, o Forró Caju segue como um dos maiores eventos juninos do Brasil. A festa continua neste sábado com mais grandes atrações e expectativa de nova lotação.

