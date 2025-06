Forró Caju: Prefeita Emília participa da abertura do Circuito Mercados

A segunda etapa do Forró Caju 2025 teve início na noite desta quarta-feira, 18, na Praça Hilton Lopes, no Centro de Aracaju. Com estrutura ampliada, reforço na segurança e um clima de celebração, o Circuito Mercados atraiu uma multidão para curtir o que é considerado um dos maiores e mais tradicionais festejos juninos do Nordeste. A primeira noite contou com cinco atrações no palco Luiz Gonzaga, trazendo ao público uma mistura vibrante de tradição e modernidade no forró.

Presente na abertura oficial, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, destacou o valor cultural e emocional do evento para a população. “É muito importante esse momento. As festas populares, tão enraizadas na nossa cultura, ajudam a elevar a autoestima das pessoas. O Forró Caju é mais que música: é alegria, memória afetiva e pertencimento ao nosso povo”, afirmou.

Emília também enfatizou que a descentralização tem sido um dos pilares da edição deste ano, com etapas anteriores realizadas em bairros como Bugio, Augusto Franco e Centro Histórico. “Agora chegamos à etapa central, com uma programação diversa e uma estrutura pensada para acolher todos os públicos. Montamos um verdadeiro hospital de campanha, vistoriado pessoalmente por mim, para garantir segurança e cuidado. Estamos preparados para qualquer eventualidade e queremos que a festa siga com tranquilidade”, completou.

Durante a primeira noite do Circuito Mercados, a prefeita Emília Corrêa também fez questão de prestigiar os artistas locais e acompanhou parte da apresentação da banda Forró Valente no palco Gerson Filho. Ao lado da população, ela celebrou o talento sergipano e destacou a importância de abrir espaço para os artistas da terra em um evento do porte do Forró Caju. “Nosso povo tem muito talento e precisa ser valorizado. O palco Gerson Filho é uma vitrine para os nossos artistas e reforça o compromisso da gestão com a cultura local”, afirmou.

A programação do Forró Caju 2025, segue até o dia 29 de junho, com grandes nomes da música local e nacional, entre eles Calcinha Preta, Simone Mendes, Zé Vaqueiro, Limão com Mel, Sergival, Solange Almeida, Zé Neto e Cristiano, Unha Pintada e muito mais. Serão mais de 60 atrações divididas entre os palcos Luiz Gonzaga e Gerson Filho, com espaço também para artistas sergipanos e grupos culturais.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA

