Forró Caju: programação irá da véspera do São João, 23 ao dia 29

A abertura oficial do Forró Caju 2023, um dos maiores festejos juninos do país, ocorrerá nesta sexta-feira, 23, véspera do dia de São João. O evento, uma realização da Prefeitura de Aracaju, deve reunir cerca de 70 mil pessoas por noite na praça Hilton Lopes, entre os mercados, e seguirá com programação diária até o dia de São Pedro, 29 de junho, com atrações de renome local e nacional se apresentando nos Palcos Luiz Gonzaga e Gerson Filho e no Arraiá da Clemilda.

Voltado à valorização das tradições locais e da cultura popular nordestina e ao fortalecimento do turismo, o Forró Caju 2023 foi iniciado no último dia 12 de junho com o São João na Praça – um projeto paralelo integrado à programação e realizado em parceria com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac – e inclui também o Circular Junino (de 15 a 29 de junho) e o Forró nos Bairros, realizado nos dias 16 e 17 nos bairros América, Bugio, Farolândia e 17 de Março.

PROGRAMAÇÃO DO FORRÓ CAJU 2023

PALCO LUIZ GONZAGA

23 de junho – sexta-feira

20h – Danielzinho Kaceteiro

21h30 – Mano Walter

23h – Alceu Valença

00h30 – Rojão Diferente

2h – Gustavo Mioto

24 de junho – sábado

20h – Zé Tramela

21h30 – Mestrinho

23h – Zé Ramalho

00h30 – Jorge de Altinho

2h – Zuerões do Forró

25 de junho – domingo

20h – Rafinha o Big Love

21h30 – Héloa / Silvério Pessoa

23h – Danielzinho Junior

00h30 – Cintura Fina

2h – Forró Prime

26 de junho – segunda-feira

20h- Orquestra Sanfônica de Aracaju

21h30 – Isabela Serpa

23h – Solange Almeida

00h30 – Calcinha Preta

2h – Raí Saia Rodada

27 de junho – terça-feira

20h – Luanzinho

21h30 – Jonas Esticado

23h – João Gomes

00h30 – Unha Pintada

2h – Cavaleiros do Forró

28 de junho – quarta-feira

20h – Balança Eu

21h30 – Zé Vaqueiro

23h – Joelma

00h30 – Xote Baião

2h – Xand Avião

29 de junho – quinta-feira

20h – Erivaldo de Carira

21h30 – Fogo na Saia

23h – Luan Estilizado

00h30 – Adelmario Coelho

2h – Mari Fernandez

ARRAIÁ DA CLEMILDA E PALCO GERSON FILHO

23 de junho – sexta-feira

17h – Trio Dialeto Nordestino

18h30 – Trio Baião de 3

20h – quadrilha junina

20h30 – Thais Nogueira

22h – Valtinho do Acordeon

23h30 – Cobra Verde

24 de junho – sábado

17h – Trio seu Bina

18h30 – Scurinho Zabumbada

20h – quadrilha junina

20h30 – Dudu Moral

22h – Casaca de Couro

23h30 – Mimi do Acordeon

25 de junho – domingo

17h – Trio Piauí

18h30 – Forró Candeeiro de Prata

20h – quadrilha junina

20h30 – Tatah Santana

22h – Virgínia Fontes

23h30 – Forró Corisco do Trovão

26 de junho – segunda-feira

17h – Trio Itapoã

18h30 – Jailson do Acordeon

20h – quadrilha junina

20h30 – Pedro Luan

22h – Forró os 3 Moleques

23h30 – Gilvan do Rojão

27 de junho – terça-feira

17h – Trio Xote Moleque

18h30 – Robertinho dos 8 Baixos

20h – quadrilha junina

20h30 – Lourinho do Acordeon

22h – Banda Forró 10

23h30 – Paroara

28 de junho – quarta-feira

17h – Robson do Rojão

18h30 – Forró Maturi

20h – quadrilha junina

20h30 – Sergival

22h – Chico Queiroga e Antonio Rogério

23h30 – Forró Cuscuz com Leite

29 de junho – quinta-feira

17h – Trio Ave Rara

18h30 – Forró Paraxaxá

20h – quadrilha junina

20h30 – João da Passarada

22h – Naurêa

23h30 – Marcelo Lacerda

Foto André Moreira