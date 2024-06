Forró Caju 2024: quarta noite de festa marcam grandes shows

As noites no Forró Caju 2024 tem proporcionado ao público grandes shows de diversos artistas da música nordestina e, nesta quarta-feira, 26, não foi diferente. O evento é uma realização da Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), e busca trazer para a população local e turistas uma programação de qualidade. As atrações desta noite contemplaram uma plateia animada, que ficou encantada com a mistura de ritmos de forró na praça Hilton Lopes, localizada entre os mercados municipais.

Para abrir a quarta noite do Forró Caju 2024 com maestria, o cantor Danielzinho Jr, natural de Itabaiana (SE) subiu ao palco pontualmente às 20h. O talento do artista vem de berço, já que ele é neto da também cantora Vânia Silva, e teve grande destaque nas bandas tocando sanfona com o tio, Alex do Acordeon. Vindo de uma família de músicos, Danielzinho agora segue carreira solo fazendo muito sucesso pelo Estado. O último álbum lançado foi o Modo On – Forró Ativado, que mistura a modernidade com o tradicional.

Danielzinho Jr. ressaltou a alegria de, por mais um ano, poder subir no palco do Forró Caju. Para ele, é uma grande honra, como sanfoneiro sergipano, representar a terra em um dos mais tradicionais festejos juninos do estado. “É um sentimento de gratidão poder fazer um som massa para a galera de Sergipe,” afirmou.

No repertório, o itabaianense procurou mesclar um pouco do forró antigo com músicas novas. Ele, que aprendeu a tocar sanfona desde pequeno, busca trazer suas raízes para o palco, em conjunto com um repertório atualizado. “A gente vai sentindo o clima do público e vai tocando de tudo um pouco, é sempre bom estar preparado e eu, particularmente, gosto de fazer um show com músicas diversas”, completou.

Logo em seguida, às 21h30, uma das mais clássicas bandas de forró moderno subiu ao palco Luiz Gonzaga. O grupo Cavaleiros do Forró trouxe, para sergipanos e turistas, músicas que embalaram gerações e emocionaram a multidão com seus hits. A banda é composta por quatro integrantes: Ana Gouveia, Ramon Costa, Jailson Santos e Neto Araújo. Eles reforçam que se sentem abraçados pelos aracajuanos por sempre os receberem calorosamente e cantarem as músicas de Cavaleiros do Forró do início ao fim, além de manter a empolgação como se fosse a primeira vez do grupo na capital.

Uma das integrantes do grupo, Ana Gouveia, que é sergipana, falou sobre a emoção que é voltar para casa e tocar em um evento tão importante para o seu estado. “Uma honra pra gente, para a Cavaleiros do Forró, estar aqui hoje. Sei que aqui é a cidade do forró, Sergipe é o país do forró, é essa festa tradicionalíssima na minha terra, na qual eu já fiz parte vários anos, várias edições. Esse ano especial com Cavaleiros do Forró, a gente tá assim com o coração transbordando, vindo de uma série de shows no São João, e aqui não vai ser diferente”, falou.

Às 23h, Joelma realizou, mais uma vez, um show histórico no Forró Caju. Dona do sucesso ‘Voando Pro Pará’, misturando ritmos tradicionais como a lambada, carimbó e guitarrada, a cantora e dançarina entregou para o público um espetáculo. Com uma legião de fãs no estado, Joelma se apresentou no Forró Caju 2024 trazendo uma performance à altura da artista e do evento. A paraense se emocionou em poder contar com um público tão cativo.

“Estou muito feliz e muito grata por estar aqui mais um ano, porque todas as vezes que eu venho aqui o público sempre comparece e eu acho que isso é tudo que um artista precisa”, declarou a artista.

Solange Almeida deu continuidade a força feminina e entrou no palco às 00h30. A ex-integrante da banda Aviões do Forró é considerada uma das maiores artistas do ramo. Hoje, na carreira solo, ela incorpora novas músicas com a voz marcante e poderosa de sempre. Solange conhece bem a cultura sergipana e sente grande satisfação em voltar ao Forró Caju para dar mais show com muita autenticidade. “O Forró Caju é uma das festas juninas mais lindas que existem no Brasil, a cultura sergipana, a nossa cultura nordestina, está sempre em evidência aqui”, enfatizou.

Nesta edição, ela veio com figurino assinado pela estilista sergipana, Ana Carol Cajé, que desenvolveu o primeiro vestido de noiva da cantora neste São João. Solange ainda trouxe para o palco Luiz Gonzaga a dupla goiana Lu e Rayane para fazer uma participação especial na parceria do novo hit ‘Nada Colabora’. “Eu estou aqui, pronta pra cantar o meu forró e botar esse povo para dançar muito”, disse.

Para fechar a noite com um misto do som da sanfona e um toque de modernidade, Tarcísio do Acordeon finalizou a programação desta quarta-feira, 26. O cantor e compositor cearense estreou no Forró Caju e ficou contente por fazer parte de um evento tão importante e que valoriza a cultura nordestina. Tarcísio toca sanfona desde criança e hoje é dono de grandes hits que estão nas paradas de sucesso dos ‘streaming’ de música, como as canções ‘Meia Noite’ e ‘Só Não Divulga’.

“Eu tô muito feliz de agradecer a Aracaju pelo carinho que sempre me recebeu de braços abertos e hoje fazendo o Forró Caju, uma das festas que já é referência em todo o Brasil, pra mim é uma gratificação muito grande, eu preparei uma energia especial, porque os fãs de Sergipe e de Aracaju merecem isso, o melhor do artista”, disse o sanfoneiro.

O show de Tarcísio do Acordeon conta com vários ritmos, indo do tradicional, passando pela vaquejada e chegando na sofrência. O público, que aguardou até o final para assistir o show do artista, não teve do que se arrepender, por que ele entregou à plateia muita originalidade e forró para que ninguém ficasse parado.

