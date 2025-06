Forró Caju resgata tradição nordestina e reúne famílias na terceira noite

A terceira noite do Forró Caju, realizada neste domingo, 01, na Praça Fausto Cardoso, foi marcada pelo resgate do forró tradicional e pela presença expressiva de famílias, idosos e admiradores do autêntico ritmo nordestino. Logo no início da programação, a prefeita Emília Corrêa destacou a importância simbólica e cultural do evento no Centro Histórico da cidade.

“Estamos no terceiro dia, e é emocionante ver esse resgate acontecer justamente aqui, onde tudo começou há 32 anos. É uma alegria enorme trazer de volta essa tradição, diversificando as atrações e atendendo a todos os gostos, do forró tradicional ao mais moderno. O que mais me encanta é ver as famílias reunidas, em um ambiente tranquilo e seguro. Toda a estrutura da prefeitura está mobilizada: temos segurança com a Guarda Municipal, assistência social, saúde, defesa civil. É um momento de lazer, cultura e também de respeito, inclusive às mulheres”, afirmou a prefeita.

A abertura artística da noite ficou por conta do juiz Sérgio Lucas, conhecido carinhosamente como o “Juiz do Forró”. Ele fez sua estreia solo no palco do Forró Caju e emocionou o público com a apresentação. “Já tive a oportunidade de cantar aqui como convidado do Xote e Baião, mas dessa vez foi diferente. Foi o meu show, do meu jeito, um momento explosivo”, declarou. Ele também destacou a importância de abrir a noite para artistas consagrados: “É uma oportunidade inesquecível, que me enche de alegria e orgulho”.

Na sequência, Assisão, uma das vozes mais potentes do forró raiz, trouxe músicas que marcaram gerações e reacenderam o orgulho das tradições juninas. Com um repertório recheado de sucessos, o cantor animou o público com clássicos como Meu Forró é Pesado, Fogueirinha e o eterno Sanfoninha Choradeira. Emocionado, ele comentou. “Quero mostrar meu trabalho aos jovens, porque muita coisa da cultura nordestina se perdeu. Se não for pelo rádio, pela internet ou por festas como essa, o jovem não ouve mais. Então, só tenho a agradecer por esse espaço que me deram aqui no Forró Caju”.

O público seguiu no embalo com Adelmario Coelho, que trouxe ao palco um show vibrante mesmo debaixo de chuva. “Está chovendo, sim, mas o forró continua! É uma honra defender essa cultura com tanto carinho e comprometimento. O que faço aqui é uma forma de retribuir o carinho e o calor humano desse público maravilhoso. Sempre que venho a Aracaju ou a qualquer cidade do estado, sou recebido com tanta generosidade. Isso é muito especial pra mim”, disse o cantor.

Logo depois, foi a vez de Alcymar Monteiro subir ao palco. Com sua voz marcante e defesa apaixonada do forró tradicional, o cantor celebrou o reencontro com o público sergipano: “Voltar a cantar aqui é sempre um prazer renovado. Aracaju é um dos berços da nossa cultura. Passei pela beira do rio, pelas estátuas, e fique admirado com tanta beleza. Que coisa linda! Uma cidade que preserva suas raízes e valoriza sua cultura mostra que está identificada com o próprio povo. E tudo que se constrói é para o povo. Aracaju soube fazer isso lindamente ao longo do tempo. Estamos de volta para mostrar o verdadeiro forró gonzagueano”.

Encerrando a noite com maestria, Mimi do Acordeon emocionou com sua sanfona afiada e carisma, reforçando o compromisso do Forró Caju com a valorização da cultura popular.

O aposentado Raimundo Luiz, veio acompanhado da esposa para curtir a festa. “Quando a gente viu a programação de hoje, resolvemos vir na hora. E chegando aqui, ficamos maravilhados com essa festa. Tudo organizado, muitas famílias e idosos. Espero que tenham mais festas como esta”.

O clima era de festa, mas também de memória. Muitos idosos compareceram ao evento, relembrando os tempos áureos dos grandes forrozeiros e revivendo momentos especiais ao som das sanfonas, triângulos e zabumbas. Famílias inteiras, dos avós aos netos, lotaram a praça, dançando lado a lado e celebrando a tradição que atravessa gerações.

A noite foi mais uma prova de que o Forró Caju além da festa: é um espaço de pertencimento, de cultura viva e de reencontro com as raízes do povo sergipano.

Foto Ronald Almeida – SECOM PMA