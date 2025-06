Forró Caju: Simone Mendes, Devinho e Mariana Fagundes estão entre as atrações de hoje

O forró, arrocha e sertanejo vão comandar a noite desta quarta‑feira, 25, no Forró Caju 2025, transformando a Praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais, em uma grande arena de ritmos. O público vai acompanhar uma sequência de shows feita para não deixar ninguém parado, com apresentações de Simone Mendes, Devinho Novaes, Mariana Fagundes, Baú das Antigas e Mikael Santos.

A noite começa com a banda Baú das Antigas, resgatando sucessos e melodias que marcaram época. Em seguida, se apresenta Mariana Fagundes, uma das vozes femininas mais queridas do sertanejo atual. Aracajuano da zona norte, o cantor Devinho Novaes também sobe ao palco para mostrar por que é conhecido como o “boyzinho” do arrocha, com um repertório cheio de hits. Logo depois, Simone Mendes entra em cena para transformar a noite numa experiência única, com toda potência e intensidade de uma das maiores intérpretes do país. Finalizando a programação com muita energia, o itabaianense Mikael Santos, revelação da música sergipana, promete agitar o público com o seu novo projeto ‘MS in Brega’.

A programação não para por aí e segue animada no Casarão Clemilda, no Palco Gerson Filho, com as apresentações de Paraxaxá, João Lacerda, Dudu Moral, Heitor Mendonça e Robert Pancadão. O espaço, que dispõe de um tablado coberto para receber o público, se tornou o refúgio perfeito para famílias e casais dançarem e aproveitarem cada momento do Forró Caju.

Confira a programação desta quarta-feira, 25:

25/06 – Praça Hilton Lopes – Mercados – Palco Luiz Gonzaga

20h – Baú das Antigas

21h30- Mariana Fagundes

23h – Devinho Novaes

0h30 – Simone Mendes

2h – Mikael Santos

25/06 -Casarão Clemilda – Palco Gerson Filho

19h – Paraxaxá

20h30 – João Lacerda

22h – Dudu Moral

23h30 – Heitor Mendonça

1h – Robert Pancadão

Foto: Marcio Amaral/Divulgação