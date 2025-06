Forró Caju: SMTT encerra última noite no conjunto Augusto Franco

O Forró Caju, um dos mais tradicionais festejos juninos de Aracaju, encerrou mais um dia de festa nesta quinta-feira, 05, no conjunto Augusto Franco, com clima de alegria e tráfego oragnizado no entorno do show. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) não registrou nenhuma ocorrência nas imediações da Praça Acrísio Garcez, palco do evento.

A segurança no tráfego foi resultado da atuação eficaz da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), que fez ajustes na operação por conta do maior fluxo de pessoas para garantir a segurança viária e a fluidez nas vias da região. Como parte do planejamento, a SMTT promoveu bloqueios de ruas, reforçou a sinalização de áreas com proibição de estacionamento e foi realizada uma redução na via para dar maior segurança aos pedestres que esperavam para entrar no evento.

No segundo dia da festa no Augusto Franco, a operação contou com o trabalho de oito agentes de trânsito, duas viaturas e o apoio constante da Central de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas por meio do número 118, canal destinado a emergências e denúncias.

Monitoramento em tempo real

As ruas Vereador Flávio Diniz e Tenente Waldir dos Santos concentraram o maior fluxo de veículos durante o evento. Com o auxílio das câmeras do Centro de Controle Operacional, a SMTT monitorou possíveis pontos de retenção, ajustando semáforos e reposicionando agentes operacionais para manter o tráfego sob controle e com boa fluidez nos arredores do evento.

Segundo o Agente Virgínio, o grande número de pessoas fez com que o trânsito apresentasse uma movimentação contínua, porém sob controle. “A movimentação foi mais elevada, então tivemos um grande volume de veículos e pedestres. O trânsito ficou mais carregado em alguns momentos, mas fizemos uma redução na via para dar maior segurança ao pedestre e garantir mais fluidez de veículos com cuidado para não ter acidentes”, declarou.

O coordenador da CCO, Fábio Bulandeira, acompanhou a movimentação e destacou o planejamento da operação. “A segunda noite do Forró Caju no Augusto Franco transcorreu dentro da normalidade, sem registros de maiores intercorrências no que tange à mobilidade urbana e ao ordenamento no trânsito. Notou-se pontos de retenção pontuais e de curta duração, que foram devidamente mitigados pelas ações preventivas anteriormente planejadas pela SMTT”, declarou.

