Forró Caju terá  Alceu Valença e Luan estilizado nesta sexta-feira

Chegada a penúltima noite de Forró Caju e a programação segue recheada de muita música boa. Nesta sexta-feira, 28, véspera do dia de São Pedro, o evento, que é promovido pela Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), na Praça de Eventos Hilton Lopes, terá no palco Luiz Gonzaga artistas nacionais e locais que prometem arrastar multidões, com o repertório repleto de sucessos antigos e atuais.

Abrindo as apresentações do palco Luiz Gonzaga, às 20h, o cantor e sanfoneiro Erivaldo de Carira, que se tornou uma das mais importantes referências da música nordestina no estado de Sergipe, sobe ao palco. Em seguida, às 21h30, a banda Flor de Maracujá traz uma mistura de forró pé-de-serra com o eletrônico.

Uma das atrações mais esperadas da noite, o cantor pernambucano Alceu Valença iniciará o show às 23h. Com mais de 40 anos de carreira, Alceu é uma lenda viva no Nordeste. Cantou com Jackson do Pandeiro, foi elogiado por Luiz Gonzaga, é cantor e compositor de verdadeiros hinos nordestinos como “La Belle de Jour”, “Coração Bobo”, “Anunciação” e “Morena Tropicana”.

Em seguida, o acordeonista, cantor e compositor Luan Estilizado, um dos forrozeiros mais populares do país, se apresenta mesclando sua sanfona com a batida do forró moderno e sucessos como “Erro Que dá Certo” e “Tá Faltando Eu”.

Para fechar a penúltima noite de festa, a banda sergipana Zé Tramela, que hoje é um dos principais nomes do forró no estado, entra em cena às 2h. A banda traz uma mistura de instrumentos clássicos do forró, como sanfona, zabumba e triângulo com instrumentos de outros gêneros como baixo, bateria e percussão.

Gerson Filho

O palco Gerson Filho recebe o Trio Dialeto Nordestino, às 17h, e a banda Caçula do Forró, às 18h30; em seguida, às 20h, o público poderá conferir uma apresentação de quadrilha junina; já às 20h30, a banda Forró do São Jubão se apresenta; às 22h, a banda Forró dos Três Moleques sobe ao palco; às 23h30, Capim Canela; e 1h é a vez da banda As Patricinhas do Forró fechar as apresentações da penúltima noite do palco Gerson Filho.

Programação completa da noite:

Palco Gerson Filho

17h – Trio Dialeto Nordestino

18h30 – Caçula do Forró

20h – Quadrilha Junina

20h30 – Juba São Jubão

22h – Forró Os Três Moleques

23h30 – Capim Canela

01h – As Patricinhas do Forró

Palco Luiz Gonzaga

20h – Erivaldo de Carira

21h30 – Flor de Maracujá

23h – Alceu Valença

0h30 – Luan Estilizado

2h – Zé Tramela

Foto: Divulgação