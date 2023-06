Ultima noite Forró Caju: Luan Estilizado, Adelmário e Mari Fernandez

Chegou o último dia do Forró Caju 2023. Mesmo que a saudade já esteja apertando e a ansiedade para a próxima edição comece a dar os primeiros sinais, calma, ainda tem festa na noite desta quinta-feira, 29, entre os mercados centrais. O evento começa, assim como nos dias anteriores, a partir das 17h, com atrações no palco Gerson Filho e Arraiá da Clemilda e, a partir das 20h, os shows começam no palco principal, o Luiz Gonzaga.

Ao final desta noite, o Forró Caju será concluído tendo recebido 35 atrações no palco principal e outras 42 no palco Gerson Filho e Arraiá da Clemilda. Para a última noite, o público pode esperar um desfecho grandioso, carregado de atrações de primeira.

No palco Luiz Gonzaga passarão: Erivaldo de Carira, às 20h; Fogo na Saia, às 21h30; Luan Estilizado, às 23h; Adelmário Coelho, às 00h30; e para fechar, Mari Fernandez, às 2h.

Gerson Filho e Arraiá da Clemilda

A noite também promete muita animação no palco Gerson Filho e Arraiá da Clemilda para findar o maior evento do estado.

Confira a programação completa desta noite:

PALCO LUIZ GONZAGA

20h – Erivaldo de Carira

21h30 – Fogo na Saia

23h – Luan Estilizado

00h30 – Adelmário Coelho

02h – Mari Fernandez

ARRAIÁ DA CLEMILDA E PALCO GERSON FILHO

17h – Trio Ave Rara

18h30 – Forró Paraxaxá

20h – Quadrilha Junina

20h30 – João da Passarada

22h – Naurêa

23h30 – Marcelo Lacerda