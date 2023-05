Forró da Advocacia acontece na próxima sexta-feira, dia 12

Samyra, Dorgival e Danielzinho Jr. Vão animar a festa a partir das 21h

Contagem regressiva para o Forró da Advocacia! Música e comidas típicas estão entre os atrativos desta edição do evento, que vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 12 de maio, a partir das 21 horas, no Centro de Conversões AM Malls, localizado na Av. Pres. Tancredo Neves, 4444, no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju.

E para animar a festança, foi “selecionado” um time de artistas arretados! Samyra, Dorgival e Danielzinho Jr. vão apresentar no palco um setlist composto por músicas tradicionais do forró e prometem muito arrasta-pé até as primeiras horas da manhã.

O Forró da Advocacia é uma iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SE) e da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE), e conta, nesta edição, com a organização da Augustus Produções, empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado.

Os interessados em participar da festa podem adquirir os convites no Point dos Ingressos (RioMar Shopping), Mauí Food Park (Farolândia), Guichê Web e nas sedes da OAB/SE e Caase. Para os jovens advogados que vão comprar com preço diferenciado, a venda é somente na OAB/SE e CAASE.

Serviço:

Evento: Forró da Advocacia

Data: 12 de maio de 2023

Local: Centro de Conversões AM Malls

Horário: 21 horas

Atrações: Samyra, Dorgival e Danielzinho Jr.

Pontos de vendas: Point dos Ingressos (RioMar Shopping), Mauí Food Park (Farolândia), Guichê Web e sedes da OAB/SE e CAASE

Realização: Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SE) e Caixa de Assistência da dos Advogados de Sergipe (CAASE)

Organização: Augustus Produções

Por Osanilde Oliveira