Forró da Advocacia promete noite de descontração e tradição na próxima sexta-feira

Na próxima sexta-feira, 24, a partir das 20h, o Centro de Convenções AM Malls será o palco da edição 2024 do aguardado Forró da Advocacia. O evento, que já se tornou uma tradição entre os advogados, familiares e toda sociedade sergipana, promete uma noite especial de descontração e celebração da cultura nordestina.

A festa deste ano contará com um time de muita animação e música de qualidade. Entre as atrações confirmadas estão: Gustavo Rojão, conhecido por suas performances energéticas e repertório animado. Nineia Oliveira, com sua voz marcante e estilo envolvente. Baby Som, uma das bandas mais queridas do forró e Bartira Fraga, trazendo o melhor da música regional.

Além dos shows, o evento contará com uma tradicional apresentação de quadrilha, proporcionando um momento de interação e diversão para todos os presentes. Além de área gourmet. Os ingressos estão disponíveis com condições especiais para os advogados inscritos e adimplentes na OAB/SE. Confira os detalhes: advogados adimplentes na OAB/SE: ingresso gratuito, disponível para retirada exclusivamente na sede da CAASE.

Acompanhantes de advogados: R$ 50,00 (compra limitada a dois ingressos por advogado, disponível apenas na CAASE). Público geral: Inteira: R$ 180,00; solidária: R$ 120,00; meia-entrada: R$ 90,00. Para quem deseja aproveitar a festa com mais conforto, mesas com 8 lugares estão disponíveis para compra exclusivamente na CAASE, com os seguintes valores: advocacia: R$ 800,00. Público geral: R$ 1.000,00.

Os ingressos podem ser adquiridos na sede da CAASE/SE ou através do site Guichê Web, facilitando a compra para todos os interessados. O presidente em exercício da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, CAASE, Ricard Cezar, classifica o Forró da Advocacia como “um momento especial de descontração e confraternização para advocacia que celebra a cultura nordestina com muita alegria e animação”.

Serviço

Evento: Forró da Advocacia 2024

Data: 24 de maio

Horário: A partir das 20h

Local: Centro de Convenções AM Malls

Pontos de Venda: CAASE/SE e Guichê Web

Texto e imagem Innuve Comunicação