FORRÓ DAS ANTIGAS E TECNOBREGA AGITAM PÚBLICO DO FORRÓ CAJU NA 5ª NOITE DE FESTA NA PRAÇA DOS MERCADOS

A noite deste domingo (22), foi muito arrasta-pé na Praça Hilton Lopes, no Centro de Aracaju. A programação da quinta noite do Forró Caju 2025 agitou a galera no espaço entre os mercados centrais, embalando o público com uma noite marcada pela mistura do forró tradicional e do moderno no repertório junino.

Quem abriu a festa foi Antônio Carlos Du Aracaju, com um show que exaltou a identidade sergipana e aqueceu os corações forrozeiros tradicionais logo no início da noite. O cantor relembrou que faz parte de quase todas as edições do Forró Caju. “Eu sou um pioneiro desta festa linda. Participei de quase todas as edições, ficando de fora somente de uma. E isso é uma honra para mim”.

Na sequência, Ygor Ranieri trouxe sua energia contagiante e um repertório repleto de sucessos, animando ainda mais a plateia. Fazendo sua estreia no Forró Caju, o cantor disse que realizou um sonho. “Eu que sempre curti essa festa como folião, hoje estou subindo neste palco pela primeira vez como artista, então eu estou muito feliz e emocionado com isso. É surreal fazer parte da grade principal de uma das festas de São João mais tradicionais do Nordeste”.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi o show dos Barões da Pisadinha. A dupla levantou o público com seus hits conhecidos nacionalmente, levando a galera a loucura quando tocaram Tá Rocheda e Basta Você Me Ligar, a dupla misturou forró eletrônico com piseiro e transformando a praça em um verdadeiro baile popular. “Nós preparamos um repertório das músicas que trouxeram os Barões até aqui, mas tem música nova também, então trouxemos um repertório bem eclético para essa galera que veio hoje curtir”.

Na sequência, o cantor e sanfoneiro Guilherme Dantas assumiu o palco trazendo um show voltado para as composições próprias. Ao falar do seu show, o artista garantiu que o público faria uma viagem as suas memórias. “Sanfona e São João é mais que um show. É uma viagem pelas nossas memórias. Eu vou trazer músicas que fizeram parte da nossa vida, da nossa história, canções que vocês nem imaginam que são minhas”.

Logo depois, Luciene Melo emocionou a plateia com sua voz marcante e um show repleto de clássicos do forró, resgatando a essência dos festejos juninos. A cantora que estava fazendo aniversário disse ter recebido um presente. “É uma felicidade imensa estar aqui, no dia do meu aniversário cantando nessa festa linda que é o Forró Caju. Eu estive aqui há 10 anos, cantando e hoje estou de volta. É uma felicidade imensa estar de volta, cantando em casa”.

Encerrando a noite com chave de ouro, Manu Bahtidão colocou todo mundo pra dançar. Com seu carisma e hits dançantes, a artista manteve o alto-astral até a madrugada, coroando uma noite memorável do Forró Caju. Para ela, cantar no palco do Forró Caju é um sonho era. “Estar aqui no Forró Caju para mim é uma honra. Cantar nesta festa é um sonho realizado. Todo artista, principalmente os nordestinos querem cantar neste palco, então eu estou muito feliz em estar aqui”.

A programação do Forró Caju segue até o dia 29, com muitas atrações. João Gomes, Simone Mendes, Wesley Safadão, Calcinha Preta e muitas outros nomes ainda vão se apresentar no Palco Luiz Gonzaga, na praça Hilton Lopes.

Foto: Ronald Almeida/SECOM PMA