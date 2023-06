Forró de Vaquejada é destaque na noite de sábado do Arraiá do Povo

Em mais uma noite de festejos juninos no Arraiá do Povo na Orla de Atalaia, em Aracaju, neste sábado, 18, sergipanos e turistas puderam acompanhar uma programação de forró com estilos diferenciados. Os cantores Gil Mendes e Valtinho do Acordeon animaram o público com canções do forró tradicional e eletrônico, já o artista Zé Vaqueiro e a banda Forrozão Quarto de Milha finalizaram a 15ª noite no Palco Rogério com músicas de vaquejada.

A cantora pernambucana Gil Mendes, que já foi vocalista da banda Forró dos Plays, foi a primeira a subir ao palco cantando músicas como ‘Na Baladinha’, ‘Colecionador de Madrugadas (feat. Xand Avião)’ e ‘20 anos atrás’, seu mais novo single. A cantora comentou sobre a valorização dos artistas nordestinos com a realização de mais de 30 dias de forró em Sergipe e do impulsionamento da economia.

“Além de cultural, mexe com toda a economia das cidades, do estado todo. É todo mundo se movendo para comprar um look, tem a cabeleireira, tem o pessoal que vende a bebida, tem o pessoal que aluga as casas e faz o supermercado do mês inteiro, então mexe com tudo e a gente fica feliz demais quando os governos têm essa mentalidade de trazer esse crescimento junto com nosso forró”, explicou Gil.

A segunda atração da noite foi o alagoano de nascimento e sergipano de coração Valtinho do Acordeon, considerado um dos melhores sanfoneiros do país. Ele tocou e cantou músicas do forró pé-de-serra, mesclando com as clássicas do forró que relembram a vida batalhadora do povo nordestino. “É uma emoção depois da pandemia estar de volta ao Arraiá. O nosso objetivo é deixar o povo feliz”, disse Valtinho entusiasmado.

Na sequência, o artista Zé Vaqueiro, atração mais aguardada da noite, alegrou a multidão da arena do Arraiá do Povo com seus sucessos do estilo vaquejada: ‘Eu tenho medo’, ‘Volta Comigo BB’ e ‘Coisas do Interior’. Ele fez questão de elogiar os 30 dias de festas. “É forró pra ninguém botar defeito. Mas essa cultura não é mais regional, é do mundo também. No mês de junho o mundo volta atenção para o São João e tudo é bonito de se ver: o quanto a gente tá ganhando espaço, o quanto o povo nordestino vem ganhando espaço de cantores, de influenciadores, de todas as áreas. Então eu queria parabenizar o governo do Estado, o pessoal de Aracaju também por essa festa maravilhosa e esses trinta dias de forró”.

Por último, quem também contagiou o público foi a banda Forrozão Quarto de Milha. Os vocalistas da banda, Alan Vaqueiro e Zoio Preto, elogiaram a iniciativa do Governo de Sergipe em promover uma festa grandiosa para impulsionar a economia e valorizar a cultura. “Parabenizo o governador Fábio Mitidieri por valorizar a nossa cultura dessa forma, mostrando a festa do São de Sergipe para o Brasil inteiro”, disse o cantor Zoio Preto.

Vila do Forró

A animação também se fez presente na Vila do Forró, onde estão posicionados o Barracão da Sergipe e o Coreto da Marluce. No barracão, quem contagiou o público que prefere um aconchego mais familiar foi Chiquinho do Além Mar, a Quadrilha Raio da Silibrina de Lagarto e Bebero da Paraíba.

No Coreto da Marluce, localizado na entrada da Vila do Forró e que recepciona os visitantes, quem empolgou foi o forró Jacaré e o Trio Pantanal.

A servidora pública aposentada de Brasília Lígia Silva veio visitar a sua filha em Sergipe e aproveitou para prestigiar o Arraiá do Povo. Ela disse que “a organização está nota mil” e ressaltou estar “encantada com toda a estrutura, arrumação e o acolhimento dos sergipanos”.

O empresário baiano Gilmário Almeida, que reside em Aracaju há dez anos, afirmou que é o terceiro dia que vem ao Arraiá do Povo. Nos demais dias, ele contou que prestigiou os shows do Palco Rogério ao lado da sua esposa, mas que hoje decidiu se entreter com os filhos e a comadre. “Muito bonito o evento, dá pra trazer a família toda. Tem festa para a criançada, gente mais velha, tem para todo público. Já tem vários anos que venho e com certeza quero vir mais e mais “, completou.

É o terceiro dia também para a aracajuana Carolina Silva, do bairro Cidade Nova, que nesta noite estava acompanhada de seu filho e suas irmãs. Segundo ela, a “estrutura do evento está excelente” e que “a programação vai alavancar de vez Sergipe como o País do Forró”.

Empolgado e já curtindo a primeira apresentação do palco Rogério, o mergulhador Janderson Santana do bairro Atalaia. “Aqui tem tudo de bom pra oferecer para todos os públicos. Essa festa é muito importante para o progresso do Estado e gira muito a economia”, reforçou.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Almeida Júnior