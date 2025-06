Forró do Centro de Infusão do HU-UFS/Ebserh leva alegria junina a crianças em tratamento

Na tarde desta quarta-feira, 11 de junho, o Centro de Infusão do Hospital Universitário de Sergipe (HU-UFS/Ebserh) se transformou em um verdadeiro arraial junino. Com bandeirolas, música ao vivo e muita animação, aconteceu a segunda edição do ‘Forró do Centro de Infusão’, iniciativa que promove momentos de humanização para crianças com doenças raras que realizam tratamento com pulsoterapia na unidade.

A ação contou com a participação do Forró do RAFA, grupo musical formado por colaboradores do próprio hospital, e do grupo Palhaços de Propósito, que há anos levam leveza e carinho aos ambientes de cuidado.

A enfermeira Ana Paula Lemos, uma das idealizadoras do evento, destacou a importância da atividade para os pacientes. “Hoje foi uma confraternização entre a equipe, os nossos pacientes e os familiares. E hoje é especial pra gente porque é um turno que a gente trabalha com crianças. Então, essas crianças têm uma doença rara e vêm semanalmente fazer infusão. Elas se animam, vieram todas à caráter, vestidas de festa junina, para poder, mesmo tomando a sua medicação, estarem lá integradas, dançando e animadas com o São João. Essa é uma ação importante que a gente tem de humanização com as crianças”, afirmou.

Segundo Ana Paula, o evento já entrou no calendário afetivo do setor: “Essa é a segunda edição; a gente começou, no ano passado, a fazer um forró nesse formato, e convidamos todos os colaboradores que estão próximos da gente para que viessem festejar a gente e com eles. Todo mundo cai no forró”.

O Forró do RAFA, que animou o ambiente com clássicos do São João, também é símbolo do envolvimento da equipe multiprofissional do HU-UFS. O grupo é formado por profissionais de diferentes áreas do HU — da farmácia à engenharia, da TI à enfermagem — todos unidos pela música e pela vontade de fazer a diferença.

Fábio Ramalho, vocalista do grupo e chefe do Setor de Farmácia Hospitalar, celebrou a oportunidade. “A enfermeira Ana Paula, responsável aqui pelo setor, nos convidou pra fazer, já que ano passado foi um sucesso, e aceitamos de pronto. É um prazer; é um trabalho que a gente faz com muito amor, com muito carinho, e nos motiva a seguir dando o nosso melhor aqui no hospital para os nossos pacientes”, comenta Fábio.

A alegria foi reforçada com a presença da Dra. Batata, personagem da arte-educadora Soraia Paulon, e do Dr. Palito, ambos do grupo Palhaços de Propósito. Com seu humor lúdico e afetuoso, ela ajudou a transformar o ambiente de cuidado em um espaço de afeto e descontração. “Pra nós, é uma alegria! A gente motivar, brincar… Muitas vezes, eles estão ali, tomando aquela medicação que é dolorosa, que é chata, mas, nessa ludicidade que é a música e a harmonia, a gente consegue brincar, dançar, alegrar e transformar. É maravilhoso! Fomos convidados mais uma vez por essa equipe tão linda da nossa pulsoterapia, e agradecemos de coração”, declarou.

Sobre a Ebserh

O HU-UFS faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto Williany Bezerra