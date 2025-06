Forró e Arrocha agitam público no Forró Caju na Praça dos Mercados

A quinta-feira (26), nona noite de shows do Forró Caju chegou com muita música, emoção e sofrência, na Praça Hilton Lopes, mais conhecida como Praça dos Mercados. O evento atraiu milhares de pessoas em mais uma noite de festa marcada pela diversidade de estilos e pela força da cultura nordestina.

Quem abriu a programação foi a banda Somos Loucos, atração musical do cenário sergipano, que levou ao palco uma mistura de forró das antigas com a música popular brasileira (MPB) adaptado para o forró o e batidas dançantes. Com carisma e presença de palco, o grupo animou o público logo nas primeiras horas da festa. Para os cantores Elvis e Leninha é um privilégio tocar no palco Luiz Gonzaga. “Cantar para essa galera é uma honra muito grande. Nós preparamos um repertório bem eclético, trazendo o melhor do forró das antigas, da música popular brasileira, adaptado para o forró e também os clássicos do forró. E eu tenho certeza que a galera vai curtir bastante esse som diferenciado”.

Na sequência, foi a vez da Priscila Senna subir ao palco. A musa do brega romântico conquistou o coração do público com seu repertório cheio de emoção. Com sucessos como Alvejante e Cachorro Combina com Cadela, Priscila transformou a praça em um grande coral de vozes apaixonadas. A cantora disse estar muito feliz em cantar no Forró Caju. “Para mim foi uma honra estar aqui no Forró Caju, eu estou muito feliz e espero que no próximo ano eu possa voltar. Foi tudo incrível. A estrutura tá maravilhosa, eu amei tudo”.

O clima de nostalgia e tradição veio com a chegada da lendária Mastruz com Leite. Com mais de três décadas de carreira, a banda é referência no forró das antigas e fez o público viajar no tempo com clássicos como Meu Vaqueiro, Meu Peão e Saga de um Vaqueiro. Foi um dos momentos mais marcantes da noite. A vocalista Gilly Araújo destacou a trajetória da banda. “O Mastruz com Leite tem 35 anos de estrada, com músicas que falam de amor, de festa, de São João e que marcaram gerações. A gente tem muito orgulho de continuar esse legado, sempre renovando, mas sem perder a essência. Para o show de hoje, preparamos um repertório que tem os clássicos que o público ama, tem arrasta-pé, e tem novidade também! A gente tá trazendo músicas do novo projeto, O Filé do São João, e também do Mastruz com Leite canta Luiz Gonzaga”

Já na reta final, o cantor Unha Pintada trouxe sua sofrência característica, embalando o público com hits como Você Vai Sentir Saudade e Fica Amor. A voz potente e a autenticidade do artista emocionaram os fãs, que cantaram do início ao fim. Ele disse estar muito satisfeito em subir mais uma vez no palco Luiz Gonzaga. “Para mim é uma satisfação enorme representar Sergipe aqui no Forró Caju. E eu, como um bom representante sergipano, simaodiense e do estilo Arrocha, tô fazendo parte desse evento, onde eu me sinto muito orgulhoso em ter o nome citado nos maiores eventos daqui de Sergipe, o nome de Unha Pintada é cogitado pelo povo, que pede para que tenha na programação sempre o meu trabalho. Então isso me deixa muito feliz e satisfeito”.

Encerrando a programação, Ávine Vinny agitou a praça com sua mistura de forró e pop. O cearense levou ao palco sucessos como Maturidade e Volta Vai, garantindo uma dose extra de energia até o fim da madrugada. Ao falar sobre Aracaju, o cantor disse se sentir em casa. “Eu estou em casa! Tenho um carinho imenso por essa cidade. Toda vez que eu vejo na agenda ‘Aracaju’, meu coração já fica feliz. Acho que tenho uma conexão real com a capital, com esse povo. E estar aqui, mais uma vez, no São João de Aracaju, agora no Forró Caju, é uma alegria enorme. Hoje vim com muito carinho, pra proporcionar uma experiência maravilhosa pra todo mundo que tá aqui com a gente. Vamos fazer essa noite ser inesquecível!”

O Forró Caju segue com shows até o domingo,29. Artistas como Wesley Safadão, Calcinha Preta, Limão com Mel, Mestrinho, Matheus e Kauan e muitos outros nomes irão se apresentar no palco Luiz Gonzaga, montado na Praça Hilton Lopes, mais conhecida como Praça dos Mercados.

Foto Ronald Almeida – SECOM PMA