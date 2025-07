Forró e emoção marcam encerramento da Temporada Gonzagão em Aracaju

“O Gonzagão é tão maravilhoso que nós queríamos que essa temporada de forró fosse o ano inteiro. É tudo tão bem organizado, tão bonito, que dá vontade de voltar toda semana.” Esse é o sentimento das amigas Sandra Célia, Rita de Cássia e Iracema Santos, que fizeram questão de marcar presença na última noite da Temporada de Forró. Para elas, o evento se tornou mais que uma programação cultural, virou um ponto de encontro, celebração e pertencimento.

A última noite da Temporada de Forró no Complexo Cultural Gonzagão, realizada neste domingo, 27, foi marcada por muita emoção, celebração e o balanço positivo de uma edição que reforçou a força da cultura sergipana. Realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), o evento reuniu artistas locais e um público fiel ao longo das últimas semanas e se despediu em grande estilo, reafirmando o papel do espaço como símbolo da tradição nordestina.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, destacou a importância da Temporada de Forró como encerramento simbólico do ciclo junino no estado, celebrando também a revitalização do Complexo Cultural Gonzagão. O gestor lembrou que, além dos shows, o espaço sediou o tradicional concurso de quadrilhas e contou com uma programação intensa durante o mês de julho, somando 27 atrações em três finais de semana.

“Encerramos o ciclo junino com uma temporada vibrante, que celebrou a tradição e a identidade do nosso povo. O Gonzagão, agora revitalizado, seguirá com uma programação contínua ao longo do ano, com feiras, oficinas de sanfona e outras ações que fortalecem sua essência como espaço cultural do povo sergipano”, ressaltou.

O encerramento contou com apresentações de Dinho Menezes, Ranniery Gomes e Junior Ventura, que animaram o público e proporcionaram momentos de conexão entre gerações, misturando ritmos e reverenciando a identidade cultural do estado. Desde o início da temporada, nomes consagrados e novos talentos passaram pelo palco do Gonzagão, consolidando o evento como uma vitrine para o forró em suas diversas vertentes.

Pela primeira vez no palco do Gonzagão, o cantor Dinho Menezes encerrou a Temporada de Forró em grande estilo. Animado com a recepção do público, ele destacou a emoção de levar seu trabalho para um espaço tão simbólico da cultura sergipana. “Foi maravilhoso poder cantar aqui, um lugar que é tão importante para a cultura sergipana. Fico muito feliz por essa oportunidade e quero voltar outras vezes, sem falta. É gratificante levar alegria ao público num espaço como esse”, afirmou.

Encantamento geral

Ao longo de toda a programação, o público lotou o Gonzagão, transformando cada noite numa verdadeira celebração popular. Gratuito, acessível e marcado por encontros entre gerações, o evento reforçou o vínculo afetivo da comunidade com o espaço, especialmente após a recente revitalização.

Para a operadora de caixa Marize Mendes, que guarda lembranças afetivas do local, a reforma foi o grande destaque da temporada, tornando o ambiente ainda mais especial e deixando saudades.“Essa reforma do Gonzagão foi o ponto-chave da temporada. O espaço ficou ainda mais bonito e o evento ainda mais especial. Vai deixar muita saudade”.

Já a aposentada Maria Eloina, natural de São Paulo e moradora de Aracaju há alguns anos, fez questão de participar da última noite da temporada e destacou o carinho que desenvolveu pelo Gonzagão ao longo do tempo. Encantada com o clima festivo e com a valorização da cultura nordestina, ela afirmou que já aguarda com expectativa as próximas edições do evento.“Não tem nada melhor do que dançar forró no Gonzagão. Já virou tradição pra mim. Mal posso esperar pela edição de 2026”, disse.

O mestre de capoeira Cardoso Filho acompanhou a Temporada de Forró no Gonzagão e se impressionou com as melhorias realizadas no espaço após a revitalização. Tendo conhecido o local antes da reforma, ele destacou o orgulho que a população sergipana sente ao ver um equipamento cultural que preserva e exalta as tradições nordestinas. “É um orgulho para todos termos um espaço cultural como o Gonzagão, que valoriza e reafirma as tradições nordestinas. A temporada vai fazer falta, mas espero que a do próximo ano seja ainda mais especial”, frisou.

