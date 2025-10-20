Forró e quadrilha junina sergipana são atrações da Segundona do Turista

Em uma celebração contínua da cultura junina que anima o ‘País do Forró’ durante todo o ano, a histórica Rua São João, no Bairro Industrial de Aracaju, recebe a ‘Segundona do Turista’. Nesta segunda-feira, 20 de outubro, a partir das 18h, a programação conta com o autêntico forró pé de serra e a energia da quadrilha junina.

A Segundona do Turista é uma iniciativa promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus e com apoio das Secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

A noite começa com a apresentação de Bob Lelis. Em seguida, o público poderá acompanhar a Quadrilha Junina Chapéu de Couro, criada em 1986, no tradicional bairro Industrial, em Aracaju. A programação se encerra com Bebero da Paraíba.

Segundona do Turista

Foto: Júlia Rodrigues