Forró e sertanejo ecoam romantismo na programação Arraiá do Povo com Bruno e Marrone e Amado Batista

Os festejos do Arraiá do Povo estão quase chegando ao fim, mas ainda tem bastante programação para sergipanos e turistas curtirem o maior São João à beira-mar do Brasil, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Nesta quarta-feira, 25, as apresentações na arena de show do Arraiá têm início às 19h, com Xote Baião, em seguida, às 21h, Amado Batista, às 23h, Bruno e Marrone, e, 1h, João Lacerta. No Palco 360º, nos intervalos entre as bandas, se apresenta Geninho Batalha.

Para quem curte um pouco mais de tranquilidade, a Vila do Forró segue com uma vasta programação para toda a família. Por lá, a festa começa no Coreto, às 17h30, com Xoteando com Mania, seguido por Erica Barbosa, às 19h, e Banda Bahise, às 21h. No Teatro, o primeiro espetáculo será o Arraia de Variedades, da Cia Gentileza Produções Artísticas, às 18h30, e Folcloriano na Terra do Caju, do grupo HECTA, às 20h. Já no Barracão da Sergipe, a programação começa às 19h, com Fábio Melo, seguido pela Quadrilha Alegria de Viver, às 20h30, Rebecca Melo, às 21h30, e, para fechar, Roberto Elias, às 23h.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Xote Baião

21h – Amado Batista

23h – Bruno e Marrone

1h – João Lacerda

Palco 360º – Geninho Batalha

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Xoteando com Mania

19h – Erica Barbosa

21h – Banda Bahise

Teatro

18h30 – Arraia de Variedades (Cia Gentileza Produções Artísticas)

20h – Folcloriano na Terra do Caju (HECTA)

Barracão da Sergipe

19h – Fábio Melo

20h30 – Quadrilha Alegria de Viver

21h30 – Rebecca Melo

23h – Roberios Elias

