Forró e sertanejo se misturam no Arraiá do Povo com Samyra e Zezé de Camargo e Luciano neste sábado

Mais do que uma festa que fomenta as tradições nordestinas, sobretudo o forró, o Arraiá do Povo, evento realizado pelo Governo do Estado, também acolhe demais ritmos, numa mistura que agrega públicos. Neste sábado, 21, na Orla da Atalaia, em Aracaju, os shows do maior arraiá à beira-mar do Brasil começarão às 19h30 e terão, justamente, essa combinação de estilos musicais. Quem abrirá os trabalhos é Leonne O Nobre, seguido por Samyra Show, Zezé de Camargo e Luciano e, para fechar, Flor de Maracujá. No palco 360º, no intervalo entre as bandas, Thaís Nogueira dará o tom.

Além da programação na arena de shows, quem for à Orla da Atalaia poderá conferir, ainda, as diversas atrações da Vila do Forró. No Coreto, as apresentações iniciam às 17h30, com Jéssica Daiane, seguida por Quadrilha de Gigantes. No Teatro, os espetáculos começarão às 18h30, com o Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros e, em seguida, Companhia Ponto de Teatro. Já no Barracão da Sergipe, a partir das 19h, o público poderá acompanhar Elias do Acordeon, Quadrilha Retirantes do Sertão, Sergival e Jan Vaqueiro.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

– Leonne O Nobre

– Samyra Show

– Zezé de Camargo e Luciano

– Flor de Maracujá

Palco 360º (no intervalo entre as bandas): Thais Nogueira

Vila do Forró

Coreto

– Jéssica Daiane

– Quadrilha de Gigantes

Teatro

– Juninho e sua turma no São João Seguro (Teatro de Fantoches do Corpo de Bombeiros)

– São João do Senhor Antenor (Ponto de Teatro)

Barracão da Sergipe

– Elias do Acordeon

– Quadrilha Retirantes do Sertão

– Sergival

– Jan Vaqueiro

Foto: Diego Souza