Forró e tradição cultural movimentam Segundona do Turista na Rua São João

A tradicional Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju, foi palco de mais uma noite de festa e celebração da cultura sergipana. Nesta segunda-feira, 25, a Segundona do Turista reuniu moradores, turistas e forrozeiros em uma noite de celebração ao autêntico forró e às manifestações da cultura sergipana. O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus.

A programação teve início com o cantor Sena, que levou ao palco o melhor do forró tradicional. Em seguida, a quadrilha junina Cangaceiros de Boa encantou o público com uma apresentação marcada pela força da cultura popular. Já o encerramento ficou por conta do grupo Pavio do Forró, que animou o público com um repertório vibrante e colocou todo mundo para dançar.

O cantor Sena destacou a emoção de se apresentar na Rua São João, palco histórico do forró sergipano. Para ele, estar ali é motivo de orgulho e felicidade.

“É uma satisfação imensa, estar aqui, neste palco maravilhoso do forró tradicional da nossa terra. Mesmo fora do período junino, em pleno mês de agosto, é muito especial ver o Governo do Estado manter essa tradição viva e garantir forró até o fim do ano. Eu faço questão de trazer meus filhos, que cresceram comigo nessa caminhada e hoje dividem comigo a alegria de manter o forró tradicional sempre presente. A participação do público hoje foi emocionante, parecia até noite de São João. É esse calor que nos dá forças para seguir levando o forró adiante”, afirmou.

Público aprova

Direto de São Paulo, a psicóloga Claudia Cardenette viveu pela primeira vez a experiência de conhecer a Rua São João em Aracaju e se encantou com o que encontrou. Ela ressaltou a beleza da decoração, a energia do público e o clima junino que tornam o espaço único.

“É a minha primeira vez em Aracaju e estou simplesmente apaixonada pela Rua São João. Recomendo muito a visita, porque é um lugar encantador, com uma decoração típica que a gente não encontra em São Paulo. É tudo muito bem organizado, as pessoas são acolhedoras, a música é maravilhosa e ainda tem comidas deliciosas. Quem vier vai se encantar e não vai se arrepender”, avaliou ela.

O casal Laura Tanure e Gabriel Garcia, turistas de Belo Horizonte, escolheu Aracaju como porta de entrada para conhecer o Nordeste e viveu uma experiência inesquecível na Segundona do Turista.

“Foi a melhor escolha, porque queríamos viver de perto a tradição do forró. A coincidência de estarmos aqui justo no dia da Segundona foi incrível. Está sendo uma experiência maravilhosa, com muita música, alegria e tradição”, contou Laura.

Gabriel também destacou a sorte de coincidir a viagem com o evento. “A gente veio para passar apenas sete dias, e foi uma felicidade enorme conseguir conhecer a Rua São João. Deu tudo certo, e está tudo muito lindo e animado. É uma noite que não dá para perder de jeito nenhum”, contou.

Já a bancária Nazaré Martins, turista de Belém, aprovou a proposta da Segundona do Turista e sublinhou a importância de manter o forró e as quadrilhas durante todo o ano em Aracaju.

“Eu achei maravilhosa essa ideia. Quando fica restrito só ao São João, muitos turistas acabam perdendo a chance de conhecer de perto essa tradição tão bonita. Aqui, a gente revive a essência do forró tradicional; e eu, como turista, amei demais. Está tudo maravilhoso, muito seguro e organizado. Foi uma experiência incrível”, afirmou.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações quinzenais de forró e outras manifestações populares. O evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação contínua até dezembro.

A iniciativa conta com apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Comunicação Social (Secom)

Foto: Julia Rodrigues