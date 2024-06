Forró nos Bairros chega ao 17 de Março e à Orla Pôr do Sol neste fim de semana

Os moradores do bairro 17 de Março e as pessoas que frequentam a Orla Pôr do Sol serão tomadas por uma atmosfera contagiante de muita animação junina neste final de semana, com a continuação do tradicional Forró nos Bairros, uma iniciativa da Prefeitura de Aracaju, coordenada pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), e que compõe a programação do Forró Caju 2024. O evento vai reunir famílias e amigos para celebrar a cultura nordestina em meio ao bom ritmo do forró.

No sábado, 15, a partir das 19h, as apresentações serão no bairro 17 de Março, com as atrações: Nilson do Forró, Zito Costa e Rafael Forrozão de Vaquejada, Santana Baião da Penha e Forró Cuscuz com Leite. Já no domingo, 16, a partir das 16h, a Orla Pôr do Sol, importante ponto turístico da cidade, recebe os shows de Cobra Verde, Banda Ittauan, Bartira Fraga e Alan Vaqueiro e Banda Quarto de Milha.

Com a realização do evento, a Prefeitura de Aracaju possibilita que a beleza da tradição dos festejos juninos tome conta de diversos bairros de Aracaju, democratizando o acesso e valorizando a cultura regional, ao conectar artistas locais com diversas regiões da cidade.

Para o presidente da Funcaju, Luciano Correia, levar aos bairros da capital apresentações é democratizar o acesso à cultura. “O Forró nos Bairros é pensado para que a comunidade tenha acesso ao melhor da cultura nordestina, tenha acesso ao bom forró e trio pé de serra em sua localidade. Realizamos esse formato nos anos anteriores, com bons resultados, e este ano será um sucesso novamente”, comentou.

Foto: Alberto Cézar/PMA