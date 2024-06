Forró nos Bairros encerra com chave de ouro na Orla Pôr do Sol

A Orla Pôr do Sol, um dos mais belos cartões-postais da capital sergipana, situado às margens do Rio Vaza Barris, na região do Mosqueiro, zona Sul da capital, foi palco neste domingo, 16, do encerramento do Forró nos Bairros, projeto promovido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), e que compõe a programação do Forró Caju 2024.

O evento tem o objetivo nobre de democratizar o acesso à cultura nordestina, levando alegria para diversas regiões da cidade, reunindo famílias e amigos em uma celebração do resgate dos costumes da cultura sergipana, sempre no ritmo do legítimo forró. A festa, que teve início no fim de tarde, com o pôr do sol fazendo um espetáculo à parte, contou com as apresentações de atrações musicais locais, como Cobra Verde, Banda Ittauan, Bartira Fraga e Alan Vaqueiro e Banda Quarto de Milha, convidando o público a arrastar o pé num ritmo peculiar do povo nordestino.

Em sua segunda edição, o Forró nos Bairros consolidou-se como um dos eventos mais esperados do calendário junino de Aracaju. Ao todo, este ano, foram 16 apresentações musicais, iniciando no final de semana dos dias 8 e 9 de junho, nos bairros Bugio e Farolândia, e no dia 15 de junho no bairro 17 de Março, finalizando neste domingo na Orla Pôr do Sol.

O presidente da Funcaju, Luciano Correia, comemorou o sucesso do projeto. “O balanço é extremamente positivo. Esse projeto foi lançado no ano passado e, em apenas um ano, conseguimos consolidá-lo. Foi com muita felicidade que constatamos que os moradores dos bairros abraçaram o evento, transformando-o em um verdadeiro sucesso. O objetivo é levar o Forró Caju para as comunidades, especialmente para aqueles que não podem ou não querem se deslocar até o Centro. A gente viu em todos os bairros as pessoas trazendo suas mesas, cadeiras, comidas, crianças brincando, idosos dançando. Não há julgamento mais positivo ou manifestação de apoio maior de um evento como este. Poucas vezes eu vi uma sincronia tão grande entre uma iniciativa do poder público na área cultural e os desejos da população. Estou muito feliz em dizer que o Forró Caju nos bairros está, de maneira irreversível, consolidado. E finalizamos na Orla Pôr do Sol porque aqui é um cantinho precioso da nossa cidade”, destacou.

Receptividade

A receptividade do público foi um dos pontos altos do Forró nos Bairros. Entre os presentes, Clenaldo de Carvalho, 35 anos, autônomo e morador do bairro Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, elogiou a iniciativa. “Vim prestigiar esse evento bacana. É a primeira vez que participo do Forró nos Bairros e estou achando a ideia ótima, porque dá muita opção ao público que acompanha os festejos perto de casa”, disse.

A vendedora Alexandra Lisboa, 45, moradora do bairro Aruana, também gostou. “Estou achando a festa maravilhosa, bem organizada e segura. Eu amo este lugar, a Orla Pôr do Sol é tudo de bom. Estou aqui para dançar muito”, comemorou.

A festa contagiou também turistas e visitantes. João Victor Dias, 25, e Claudia Patrícia, 23, ele de Rio Real (BA) e ela de Aracaju, se depararam com o evento enquanto passeavam pela Orla Pôr do Sol. “Chegamos aqui e encontramos esse ótimo show de forró. Está sendo uma experiência única, estou adorando”, disse João. Claudia complementou que foi uma boa ideia a Prefeitura fazer isso. “Levar o forró para cada bairro reforça que somos o país do forró e traz mais turistas para a cidade”, reforçou.

Tarciana Ribeiro, 35, turista de Recife (PE), destacou a qualidade da organização. “É a segunda vez que venho a Aracaju e hoje vim conhecer esse cartão-postal lindo. Estou achando a festa bem bacana. A estrutura, as bandas, tudo bem organizado e legal. Foi uma boa surpresa”, elogiou.

Artistas celebram a iniciativa

Diante de um cenário paradisíaco, a Prefeitura de Aracaju fecha com chave de ouro a programação do Forró nos Bairros e deixa um gostinho de quero mais no coração dos aracajuanos. Para Alan Vaqueiro, da Banda Quarto de Milha, participar do Forró nos Bairros foi motivo de orgulho. “É o segundo ano que participo, graças a Deus, junto com essa moçada bonita da minha capital. Sou sergipano e é um prazer enorme. Em breve, faremos muitos mais shows por aqui. Só tenho elogios para a Prefeitura que teve essa iniciativa bonita, muitos dias de festa, muitas bandas boas agradando todo o público. Também vou tocar no Forró Caju no Centro”, colocou.

Ittauan Nogueira, vocalista da Banda Ittauan, também elogiou o projeto. “Acho muito importante a Prefeitura fazer um projeto de levar forró para os bairros, principalmente aqui, que é mais distante e as pessoas têm dificuldade de ir para o Centro. Estão todos de parabéns. Meu estilo é de forró eletrônico, mas costumo misturar outros ritmos também, como o forró das antigas”, afirmou.

AAN – Foto: Alberto Cézar