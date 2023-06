Forró nos Bairros: Farolândia e 17 de Março recebem o projeto neste sábado

Neste sábado, 17, a Prefeitura de Aracaju dará continuidade à programação do Forró nos Bairros. O segundo dia do evento contemplará os bairros Farolândia (Conjunto Augusto Franco) e 17 de Março, zona Sul da capital. O evento faz parte da programação do Forró Caju 2023 e visa descentralizar a programação junina realizada pelo Município.

Subirão ao palco montado na praça Acrísio Garcez, no conjunto Augusto Franco, a partir das 19h, o Trio Pé de Serra da Quadrilha Junina Xodó da Vila, que abrirá a programação no bairro com muito arrasta pé. Em seguida, o público terá a apresentação do sanfoneiro de São Domingos e tricampeão do troféu sanfona de ouro como melhor sanfoneiro Tatua, o Mensageiro do Forró, e ainda Valter Nogueira.

Logo após a apresentação do sanfoneiro, os moradores do bairro e proximidade poderão curtir o som do cantor Igor Ativado com um repertório repleto de músicas modernas e hits que são sucesso cantados sob o ritmo do forró. Para fechar a noite de shows na Farolândia com grande estilo, o cantor Valter Nogueira, tio da cantora Paulinha Abelha, finaliza o dia de apresentações no bairro. Com mais de 45 anos de estrada, Valter Nogueira promete reviver grandes nomes da música popular sergipana na sua apresentação.

Ainda na zona Sul da capital, na rua 6 – entre as ruas Laudelino de Oliveira Freire e José Pinheiro Lobão -, no 17 de Março, ao som da zabumba, sanfona e do triângulo e sob o comando da vocalista Marleide Capitã, o Trio Capitães do Forró dará início à programação no bairro com o autêntico forró pé de serra.

Na sequência, subirá ao palco do projeto Sena com seu forró pé de serra, valorizando a cultura sergipana. Intitulado cidadão sergipano, ele faz um trabalho autoral e promete animar o público com o autêntico forró raiz. Para finalizar a noite, a banda P10 e Zane, a Musa, sobem ao palco às 21h e 22h, respectivamente, para concluir a programação com muita animação.

Confira a programação

Sábado, dia 17

Bairro Augusto Franco

19h Trio Pé de Serra da Quadrilha Xodó da Vila Mirim

21h Igor Ativado

22h Forró Tatua o Mensageiro do Forró

23h Valter Nogueira

Bairro 17 de Março

19h Trio Capitães do Forró

20h Sena

21h Banda P10

22h Zane e Musa

Foto AAN

Por Lucas Silva