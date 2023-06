Forró nos Bairros será iniciado nesta sexta-feira, dia 16

A Prefeitura de Aracaju iniciará, nesta sexta-feira, 16, o ‘Forró no Bairro’. O primeiro dia de programação do projeto, que é parte do Forró Caju 2023, contemplará os moradores dos bairros Bugio e América com muito forró, animação e arrasta pé, ao som de artistas sergipanos, valorizando a cultura regional e fortalecendo as tradições da população local.

Realizado pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), o Forró nos Bairros seguirá até o sábado, 17, com programação nos bairros Farolândia (conjunto Augusto Franco) e 17 de Março, e é parte da programação do Forró Caju 2023.

No bairro América, zona Oeste de Aracaju, o palco para apresentação dos artistas já está sendo montado na praça Franklin Roosevelt com uma estrutura que visa garantir conforto e segurança para que a população festeje com tranquilidade.

Para a moradora Maria Elze Santos Brito, mais conhecida como Bolachinha, a animação para curtir o forró pertinho de casa é enorme. “Sexta-feira vou dançar muito, como eu moro aqui perto, posso dançar até daqui da calçada mesmo. E essa iniciativa é muito importante, prova que o bairro não está esquecido e a gente merece um forrozinho pra arear a fivela”, destaca ela ao revelar que é ex-quadrilheira junina.

Como forma de democratizar os eventos juninos na cidade, levando a alegria e o ritmo contagiante do forró a todas as regiões da cidade, o o Forró nos Bairros também valoriza os artistas sergipanos, dando espaço e facilitando o acesso entre o público e a cultura local. Para o músico e morador do bairro América Carlos Roberto, a realização de eventos como esse, focado em apresentações de músicos locais fortalecem a cultura sergipana.

“Que eventos como esses aumentem cada vez mais e que dê mais oportunidade aos músicos da terra, porque isso gera renda para a comunidade e alcança mais músicos. A partir do momento que a gestão valoriza o seu, ela fica mais forte, e que bom que a Prefeitura está engajando esses eventos para trazer um pouco de alegria também no pós-pandemia, depois de tanto sofrimento, tanta perda que todos tiveram vai trazer um pouco de alegria também”, declara o músico.

No Bairro América, na noite de sexta-feira, os artistas Karmem Korreia, Forró da Intimidade, As Patricinhas do Forró e Forró Cuscuz com Leite irão se apresentar no palco da praça Franklin Roosevelt.

No bairro Bugio, a rua Cleovansostenes, em frente à praça Oswaldo Mendonça, será palco de artistas para as apresentações de Cebolinha Forró Bis, banda de São Cristóvão com mais de 25 anos de carreira; do Trio da Quadrilha Assum preto, primeira campeã brasileira no concurso de quadrilhas juninas; da banda sergipana Forró Brasil; da mistura de forró e sertanejo do Forró Quarto de Milha; e do som da primeira mulher trans cantora de forró de Aracaju, Sabryna Aquino.

Para os artistas, a ação da Prefeitura de disponibilizar esse espaço para apresentação é um importante passo para fortalecer os laços entre a cultura e a comunidade. A cantora Sabryna Aquino, que se apresentará no Bugio, conta que está preparando uma apresentação com músicas diversas que animarão o público, destacando o ritmo principal da época, o forró.

“Teremos muitas músicas marcantes, músicas da atualidade e antigas também, um repertório bem eclético, uma mistura de tudo um pouquinho, mas sem fugir do meu perfil, do meu estilo que é o forró”, declara.

Para a cantora, a oportunidade de se apresentar em uma das programações do Forró Caju é um incentivo para que mais artistas trans tenham oportunidade.

“Eu estar na programação do Forró Caju, nos bairros, para mim é muito importante porque vou incentivar outras meninas trans também e eu tenho certeza que depois desse virão vários outros, vamos fazer o melhor possível. Para mim é como se eu tivesse mais uma oportunidade, subido mais um degrauzinho, esse convite me fez pensar em mais projetos para fazer, para criar e colocar em prática. Para mostrar ao povo de Sergipe que eu sou artista, que eu tenho capacidade de representar Sergipe em qualquer outro evento, em qualquer outra cidade, levantou minha autoestima”, relata a cantora.

Confira a programação completa do Forró nos Bairros

Sexta-feira, dia 16

Bairro América

19h – Karmem Korreia

21h – Forró da Intimidade

22h – As Patricinhas do Forró

23h – Forró Cuscuz com Leite

Bairro Bugio

19h – Cebolinha Forró Bis

20h – Trio da Quadrilha Assum Preto

21h – Sabryna Aquino

22h – Forró Quarto de Milha

23h – Forró Brasil

Sábado, dia 17

Bairro Augusto Franco

19h Trio Pé de Serra da Quadrilha Xodó da Vila Mirim

21h Igor Ativado

22h Forró Tatua o Mensageiro do Forró

23h Valter Nogueira

Bairro 17 de Março

19h Trio Capitães do Forró

20h Sena

21h Banda P10

22h Zane e Musa

