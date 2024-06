Forró romântico de Limão com Mel marca a 19ª noite do Arraiá do Povo, em Aracaju

Além da banda, subiram ao palco os Zuerões do Forró e o cantor Ávine Vinny

A 19ª noite do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, foi marcada pelo forró romântico das antigas da banda Limão com Mel. Nesta terça-feira, 19, os sergipanos e turistas que prestigiaram os shows no Palco Rogério puderam experienciar as canções de amor da banda que está na estrada há mais de 30 anos.

“É o segundo ano consecutivo que estamos no Arraiá do Povo. Estamos vivendo um grande momento do forró romântico. Gravamos o nosso projeto Limão com Mel Playlist, que envolve grandes bandas, lá da década de 90, do início do movimento, e poder transmitir isso para o público sergipano, para nós, é uma honra total. Trouxemos um show maravilhoso”, declarou o vocalista Edson Lima.

Segundo a vocalista da Limão com Mel, Adma Andrade, o repertório do show envolveu as canções clássicas da banda, bem como releituras de sucessos de outras bandas das décadas de 1990 e 2000, como Calcinha Preta e Mastruz com Leite.

“São 30 anos de história e a gente tenta contar um pouco dessa história nesse show. Agora com a nossa Playlist, são canções que falam de amor, falam de histórias reais, então eu tenho certeza que o público vai se apaixonar ainda mais. Quem tá com aquela dorzinha de cotovelo vai doer um pouquinho. Será uma noite inesquecível aqui em Aracaju”, contou Adma antes da apresentação.

Essa noite foi memorável para os fãs de forró das antigas. Para a administradora Clécia Garção, de 40 anos, esse foi o motivo para ter vindo ao Arraiá do Povo pela primeira vez. “Vim por conta da Limão com Mel. A banda marcou um momento muito bom da minha adolescência, da juventude. Vim com meu marido para relembrar esse momento, curtir, dançar coladinho, forró antigo, bem romântico mesmo”, declarou Clécia.

Além de Clécia, outras pessoas que cresceram ouvindo Limão com Mel tiveram um momento especial no Arraiá do Povo. Uma delas foi o aracajuano Roberto Oliveira. “Acompanho o Limão com Mel há uns 25 anos, desde 1999, acredito. Gosto muito da banda, das músicas ‘Toma conta de mim’, ‘Sonho de Amor’. É o primeiro show que vou da banda neste ano e minha segunda vez no Arraiá do Povo. O evento está uma maravilha, bem organizado, com bastante segurança”, disse Roberto.

O vigilante João Batista trouxe toda a família para acompanhar o show de uma das suas bandas preferidas. “Ouço Limão com Mel desde meus 15 anos, desde a época de Batista Lima, e daí então virei fã. Sempre que posso, que eles estão por aqui, eu estou presente para prestigiar a presença deles. Para mim o forró antigo é melhor do que o de hoje”, opinou João.

Outras atrações da noite

Além de Limão com Mel, a banda sergipana Zuerões do Forró e o cantor cearense Ávine Vinny subiram no Palco Rogério nesta quarta-feira.

A Zuerões trouxe um repertório misto entre sucessos do forró eletrônico da última década. “O repertório, além de atualizado, ele está com um forró autêntico e um forró de verdade. Sempre procuramos trazer surpresas. Então tem músicas que marcaram várias épocas, de vários anos. Selecionamos um repertório com o que mais estourou em 2010, 2011, 2012, mesclamos e trouxemos aqui para vocês”, detalhou Arthur Farra, vocalista da banda.

O cantor Ávine Vinny encerrou a noite com um repertório que incluiu sucessos e manteve o clima de romance no ar. “Minhas músicas são muito românticas, mesclamos um pouco de tudo, sempre enaltecendo o forró. Preparamos um show especial de São João, então temos vários pontinhos de cultura no meio do nosso show falando sobre forró. Estivemos aqui no Arraiá no ano passado também, ficamos muito empolgados e, agora, trouxemos um show diferente, especial”, declarou o artista.

País do forró

