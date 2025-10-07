Forró segue animando a Rua São João com a Segundona do Turista em outubro

O forró continua sendo o protagonista das noites de segunda-feira na Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju. Mesmo em outubro, a programação da Segundona do Turista segue animando sergipanos e visitantes, mantendo viva a tradição junina durante todo o ano. Nesta segunda-feira, 6, o evento reuniu apresentações de forró pé de serra e de quadrilha junina.

A Segundona do Turista é uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus e com apoio das Secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

A noite começou com a apresentação do Trio Vassoural, grupo de forró com longa trajetória no estado. Em seguida, o público acompanhou o espetáculo da Quadrilha Junina Rosa Dourada, de Aracaju, que tem mais de duas décadas de história e apresentou o tema ‘União dos Quadrilheiros’. O encerramento ficou por conta de Missinho do Acordeon, que levou ao público o autêntico forró nordestino.

“Sou apaixonado por São João. Essa Segundona foi uma beleza para nós, artistas que vivemos do forró. Já me apresentei algumas vezes aqui e sei que voltarei muitas outras, para animar o público e me animar também, porque isso é o que eu mais gosto de fazer”, contou o sanfoneiro Domingos Vassoural, do Trio Vassoural.

Público aprova

Moradora do bairro Santos Dumont, na capital sergipana, Maria Elze Pereira é presença confirmada na Rua São João. “Toda semana eu estou aqui. Não perco por nada. Estou amando a programação. Manter essa festa o ano inteiro foi bom demais, porque a gente se diverte e não paga nada”, disse.

O casal Antônio Rocha e Solange Ribeiro, moradores do bairro Industrial, também comemorou a continuidade do projeto. “Sou fã da Segundona e, mais ainda, dessa rua onde nasci e me criei. Estou aqui a cada quinze dias, aproveitando com minha esposa e os amigos que faço neste espaço. O sergipano gosta mesmo é de forró, de dançar e rala-bucho. Todo mundo aproveita”, afirmou Antônio.

A Segundona do Turista segue com edições quinzenais, fortalecendo a cultura popular sergipana e movimentando o turismo ao som do mais autêntico forró.

Foto: Marco Ferro