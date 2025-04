Forró sergipano ganha destaque com Pedro Lua na WTM Latin America 2025

O forró de Sergipe é o ritmo que está embalando a 12ª edição da World Travel Market (WTM) Latin America. E é possível provar. Depois do sucesso que foi a Noite de Sergipe, com o show do músico sergipano Mestrinho no pavilhão do Expo Center Norte, em São Paulo, na última segunda-feira, 14, a apresentação do cantor Pedro Lua, que também é sergipano, animou os visitantes durante um happy hour especial no estande da CVC Operadora nesta terça-feira, 15.

O objetivo da ação promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e a CVC Operadora, foi divulgar os festejos juninos sergipanos, a serem realizados de 30 de maio a 27 de julho deste ano. Os 60 dias ininterruptos ao som do mais famoso ritmo nordestino terão mais de 700 apresentações, um recorde que revela a grandiosidade e a pluralidade da mais importante manifestação cultural de Sergipe.

“Nesta edição da WTM, estamos divulgando nossos festejos juninos ainda mais fortemente. Prova disso é o investimento feito pela Setur para a realização de dois shows especiais que reafirmam as tradições culturais e artísticas de Sergipe embasadas no forró. Pedro Lua, um dos artistas sergipanos mais talentosos e promissores da nova geração, é filho de ninguém menos do que o saudoso cantor Rogério, compositor de ‘Chamego só’, cujo verso ‘Sergipe é o país do forró’ transformou a canção em hino e virou slogan que representa um pouco da nossa identidade, da nossa sergipanidade”, opina a secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita.

Pedro Lua, inclusive, se apresentará na noite de abertura do Arraiá do Povo, no dia 30 de maio, na Orla da Atalaia.

Boa sacada

A paraibana Maria Ivaneide Fernandez, que é estudante do curso técnico de Hospedagem e mora em São Paulo, estava entusiasmada com o forró que tomou conta do estande da WTM. Ela elogiou a ativação desenvolvida pela Setur em parceria com a operadora e, como amante do mais famoso ritmo nordestino, destacou que os 60 dias de festejos juninos promovidos pelo Governo de Sergipe é uma boa sacada. “Achei muito bom ter dois meses de muita festa. Isso é genial, pois divulga a cultura de um estado, divertindo as pessoas. Se eu puder, vou lá com certeza”, avisa a estudante.

A paulistana Ana Paula Sampaio, amiga de Ivaneide e que também é estudante do curso técnico de Hospedagem, estava animada com o ‘arraiá’ que se formou em pleno estande da CVC. Segundo ela, assistir à apresentação de Pedro Lua mostrou como é importante divulgar as raízes culturais de um destino para atrair turistas, especialmente num evento como a WTM. “Forró é gostoso. As pessoas gostam, se identificam e querem experimentar e conhecer o local de onde vem a tradição. E ter 60 dias de festejos juninos é muito interessante, pois a pessoa pode se programar e escolher o melhor dia para aproveitar as festas. O turismo agradece”, declara.

Já a turismóloga Joanna Angélica Fróes, do Rio de Janeiro, considerou que a ativação promovida pela Secretaria de Estado do Turismo com a operadora foi ótima, porque, além de estimular as pessoas a visitarem Sergipe no período junino, contribui para fomentar ainda mais o turismo interno, que, nos últimos tempos, tem se fortalecido no Brasil. Prova disso é ela mesma, que demonstrou interesse em conhecer o estado. “Tenho planos de passar as férias da minha filha ainda este ano em Sergipe. Então, em breve, vou descobrir as belezas naturais, os atrativos que o estado tem”, afirma.

Sobre Pedro Lua

O jovem artista Pedro Lua tem a musicalidade e a cultura sergipana no DNA dele. Seguindo os passos do pai, o saudoso cantor Rogério, ele é músico, cantor, compositor e intérprete. Apesar do pouco tempo de carreira, já carrega boas experiências musicais. Em 2016, idealizou um projeto ‘Feito a Dois’ com o intuito de homenagear, que incluiu a gravação de um álbum e a realização de diversos shows.

Em 2019, lançou o álbum ‘O Que Há de Segredo’, trabalho totalmente independente, com canções inéditas e autorais. Em 2020, lançou o single ‘Tanto Espaço’, em parceria com o também sergipano João Ventura. Em 2023, no dia 2 de abril, fez o lançamento do terceiro álbum, ‘Conversa’.

Foto: Pietro Lobo/Setur