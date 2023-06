Forró Siri 2023 acontece nesta sexta e sábado, na Arena Siri

Os festejos juninos em Nossa Senhora do Socorro seguem com muita alegria, música, dança e festa. A programação para o próximo final de semana já está garantida no município com as duas últimas noites do Forró Siri. A festividade, denominada como o melhor São pedro de Sergipe, acontece na sexta-feira, 30 de junho, e no sábado, 1º de julho, na Arena Siri, localizada no Conjunto João Alves, a partir das 20h.

O prefeito Padre Inaldo se emociona ao falar do Forró Siri. “Essa é a maior tradição do nosso município e poder realizá-la é uma felicidade muito grande, ver a alegria do povo socorrense curtindo o melhor São Pedro de Sergipe é incomparável. Estamos trazendo o que o povo gosta, inclusive atrações que já participaram de edições anteriores do Forró Siri”, disse o prefeito.

O secretário de Cultura, Natan Reis, destacou a importância da festa. “O Forró Siri é uma forma de resgate e valorização da cultura do forró e do nosso município, trazemos bandas nacionais e locais para nossos palcos. São vários dias de festa com o melhor São Pedro de Sergipe, que trazem aquecimento do comércio e do turismo para nossa cidade”, explicou.

Com uma programação diversificada que traz atrações nacionais e locais como Joelma, Adelmário Coelho, Limão Com Mel e Cana com Limão, o Forró Siri conta, nas duas noites, com a estrutura de três palcos na Arena Siri: Palco Principal, Palco da Diversidade Cultural e Palco Vila Cultural.

Confira a programação completa abaixo:

1º Dia Arena Siri – João Alves – Palco Principal – 30/06/2023

Joelma

Adelmário Coelho

Berg Rabelo

Cesar Silva

Rafinha O Big Love

1º Dia Arena Siri – João Alves – Palco da Diversidade Cultural – 30/06/2023

Kary Martins

Andrezinho Moral

Roger Estourado

As Patricinhas do Forró

Adalgiza

Nossa Cor

1º Dia Arena Siri – João Alves – Palco Vila Cultural – 30/06/2023

Capoeira Sete Quedas

Espetáculo Circense Perna de Pau

Quadrilha Junina Sambadeiras de Magazine

Igor O Magnata

Neno Show

Gilson do Acordeon

Sandro Nery

2º Dia Arena Siri – João Alves – Palco Principal – 01/07/2023

Kevin Jonny

Felipe Amorim

Silvano Sales

Cintura Fina

Limão Com Mel

2º Dia Arena Siri – João Alves – Palco da Diversidade Cultural – 01/07/2023

Xuxa e Samba

Nara Pressão

Chico Queiroga e Antônio Rogério

Maxwell Silva

Cana com Limão

Banda Prime

2º Dia Arena Siri – João Alves – Palco Vila Cultural – 01/07/2023

Capitão do Forró

La Lambada

Forró Sorriso de Prata

Maykiss Ferreira

Leo e Lenilson

Secom de Nossa Senhora do Socorro