Forró Siri 2025: prefeitura de Socorro divulga a programação de shows

Abertura acontece no dia 31 de maio, dando início a mais de 20 dias de festa

O maior e melhor Forró Siri de todos os tempos está chegando e promete consolidar Nossa Senhora do Socorro como parada obrigatória no calendário junino dos sergipanos em 2025. Serão mais de 20 dias de festa organizados pela Prefeitura de Socorro, com cerca de 80 atrações, sendo 35 artistas locais, uma iniciativa da gestão municipal para enaltecer a cultura local e fortalecer a tradição dos festejos na região.

Confira agora a programação completa:

31/05

Sede do Município

Ramon e Randinho

Calcinha Preta

Leonne O Nobre

Tarcísio do Acordeon

07/06

Conjunto Jardim

Geninho Batalha

Jonas Esticado

Unha Pintada

Fogo na Saia

14/06

Parque dos Faróis

Danielzinho Jr

Solange Almeida

Mikael Santos

Nuzio Medeiros

ARENA SIRI

27/06

Luanzinho Moraes

Gil Mendes

Iguinho e Lulinha

Adelmario Coelho

Matheus e Kauan

28/06

Raí Saia Rodada

Alceu Valença

Natanzinho Lima

Joelma

Vitor Fernandes

29/06

Flávio José

Zé Vaqueiro

Márcia Felipe

Luan estilizado

Heitor Costa

Fonte: Assessoria de Comunicação