Forró tradicional e universitário garantem animação do Arraía no sábado

Os forrozeiros podem se preparar para dançar muito neste sábado, 22, com a mistura de estilos do forró no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia. Para abrir as apresentações da noite, sobe ao Palco Rogério, às 19h, o sergipano Erivaldo de Carira com um repertório repleto do forró raiz. Às 21h, Jeanny e Dedé dão continuidade a festa com o forró das antigas, seguidos por Geraldo Azevedo, às 23h, com sua coleção de clássicos que enaltecem o amor e as raízes culturais nordestinas. Encerrando os shows deste sábado, a partir da 1h, Falamansa apresenta ao público sucessos que mesclam o forró universitário com o pé de serra.

Na Vila do Forró, a alegria também está garantida para sergipanos e turistas, já a partir das 17h30, quando o Coreto da Eneva recebe todo o talento de Sandyalê e de Cassiano do Forró, às 19h30. No Barracão da Sergipe, se apresentam, às 16h, a Filarmônica Sofiva Baiões, do município de Itabaiana; às 17h a Trupe Kadabra com as ‘Brincadeiras Juninas’; o espetáculo Ópera do Milho, às 18h; seguido por Robertinho dos Oito Baixos, às 19h e a Quadrilha Junina Raio da Silibrina, às 20h30. As apresentações no Barracão continuam com Dialeto Nordestino, às 21h30; Rodriguinho do Forró, às 23h; e Scurinho Zabumbada, à 0h.

Confira a programação deste sábado, 22/06:

Arraiá do Povo (Palco Rogério)

19h – Erivaldo de Carira

21h – Jeanny e Dedé

23h – Geraldo Azevedo

1h – Falamansa

Vila do Forró

Coreto da Eneva

17h30 – Sandyalê

19h30 – Cassiano do Forró

Barracão da Sergipe

16h- Sofiva Baiões (Itabaiana)

17h – Brincadeiras Juninas (Trupe kadabra)

18h – Espetáculo Ópera do Milho

19h – Robertinho dos Oito Baixos

20h30 – Quadrilha Junina Raio da Silibrina

21h30 – Dialeto Nordestino

23h – Rodriguinho do Forró

0h – Scurinho Zabumbada

ASN – Foto: Isis Oliveira